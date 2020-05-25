Путин вышел из самоизоляции в "бункере" и вернулся в Кремль

Виктория Довгань Новости России 16:24, 25.05.2020 Обновлено: 14:38, 26.05.2020

Президент России Владимир Путин впервые с 9 мая появился к Кремле. Подтверждением этому послужили фото и видео с кремлевских медиаресурсов.

Так, на Telegram-канале "Пул N3" опубликовали видео его встречи с главой Российской железной дороги Олегом Белозеровым (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин вышел из самоизоляции
РИА Новости

"Конец дистанционного формата. Владимир Путин приехал в Кремль", – подписали кадры. Кроме того, фото с этой встречи обнародовало и РИА Новости.

А на Telegram-канале "Накипело" появилось видео большого кортежа, который, по словам автора публикации, вез в Кремль Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист, корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк рассказал, что Путин находился в максимальной изоляции, ни с кем не общался и не проводил публичных встреч. По его словам, вероятнее всего, российский лидер жил в своей резиденции Ново-Огарево, из-за чего возникло выражение "сидит в бункере".

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