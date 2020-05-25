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27 мая • обновлено в 17:01
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Путин вышел из самоизоляции в "бункере" и вернулся в Кремль

12.4т
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Президент России Владимир Путин впервые с 9 мая появился к Кремле. Подтверждением этому послужили фото и видео с кремлевских медиаресурсов.

Так, на Telegram-канале "Пул N3" опубликовали видео его встречи с главой Российской железной дороги Олегом Белозеровым (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин вышел из самоизоляции

Владимир Путин вышел из самоизоляции

РИА Новости

"Конец дистанционного формата. Владимир Путин приехал в Кремль", – подписали кадры. Кроме того, фото с этой встречи обнародовало и РИА Новости.

А на Telegram-канале "Накипело" появилось видео большого кортежа, который, по словам автора публикации, вез в Кремль Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист, корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк рассказал, что Путин находился в максимальной изоляции, ни с кем не общался и не проводил публичных встреч. По его словам, вероятнее всего, российский лидер жил в своей резиденции Ново-Огарево, из-за чего возникло выражение "сидит в бункере".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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