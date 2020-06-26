Путин вынужден править пожизненно: оппозиционер назвал три причины

Голосование за поправки в Конституцию России необходимо президенту страны Владимиру Путину для легитимации своей власти в условиях, когда его рейтинг "стремится к нулю".

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский журналист, оппозиционный политик Игорь Яковенко. "Я думаю, что для него не существует альтернативы, кроме как править пожизненно", – заявил оппозиционер.

В этом контексте Яковенко заметил, что уход от власти будет означать привлечение Путина к уголовной ответственности. "Путин понимает, что в момент отстранения от власти он начинает собирать мешочек для похода в тюрьму".

По оценкам оппозиционера, совокупность преступных действий, которые совершил президент России, предусматривает три сценария, ни один из которых не связан со спокойным проведением остатка жизни на пенсии в кругу семьи.

"Либо пожизненное сохранение власти, либо направление в тюрьму, скорее всего, в Гаагу, либо переворот, в результате которого этот человек будет просто физически устранен", – заявил Яковенко.

Полную версию интервью с Игорем Яковенко читайте на OBOZREVATEL 27 июня.

Как писал OBOZREVATEL, 25 июня в РФ началось голосование за поправки в Конституцию страны, в том числе за "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Если они будут приняты, он получит право руководить Россией до 2036 года.