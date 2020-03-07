Путин выгнал Медведева из-за алкоголизма: всплыла скандальная информация

Алкогольная зависимость бывшего премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева стала одной из причин его отставки.

Такое мнение выразил российский политолог Станислав Белковский в интервью изданию "Гордон", припомнив случай, произошедший во время одного из заседаний правительства.

"Я не думаю, что он что-то сделал не так. Хотя, конечно, увлечение алкоголем сказалось. Не знаю, как сейчас, но на протяжении долгих лет призрак преследовал Дмитрия Анатольевича. Это не любит Владимир Владимирович, который сам пить бросил, несколько лет назад вообще завязал", – рассказал Белковский.

Дмитрий Медведев - алкогольная зависимость pikabu

По его словам, в Кремле резко отреагировали, когда президент РФ Владимир Путин окончательно бросил пить. В частности, снизилось качество алкогольных напитков на приемах, потому что российский лидер лично перестал проверять.

"Однажды была известная сцена, когда "не уберегли Дмитрия Анатольевича". Заседание правительства никак не могло начаться, потому что не появлялся на нем сам Дмитрий Анатольевич, будучи премьером. И тогда приехал вместо него Владимир Владимирович Путин, провел заседание правительства и сказал: "Не уберегли мы Дмитрия Анатольевича". В связи с чем и возник термин "русский грипп": по официальной версии, Дмитрия Анатольевича подкосил грипп", – вспомнил политолог.

Дмитрий Медведев и алкоголь ShutterStock

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