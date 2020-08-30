Путин выдвинул претензии Западу из-за "легитимных" выборов в Беларуси

Марина Лисничук Новости России 07:52, 30.08.2020 Обновлено: 08:28, 30.08.2020

Глава России Владимир Путин заявил, что сомневается в абсолютной честности тех, кто не согласен с результатами президентских выборов в Беларуси.

По его словам, для этого есть основания. Такое мнение он выразил в ходе интервью, которое записали пропагандистские телеканалы.

Так, российский лидер отметил, что белорусские власти приглашали Бюро демократических институтом и прав человека ОБСЕ принять участие в контроле над выборами в стране. Однако эти специалисты "не приехали".

"Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в них, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", – сказал Путин.

Он добавил, что поэтому в Кремле исходят из того, что выборы в Беларуси таки состоялись.

"Мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все", – высказался глава РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что в случае необходимости готов отправить силовиков в Беларусь. По его словам, для этого он сформировал резерв из правоохранителей.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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