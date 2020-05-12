Путин – выдающийся "крестный отец", но он потерял человеческий облик – Кох

Бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох считает, что президент России Владимир Путин – это "крестный отец", потерявший человеческий облик.

Об этом россиянин, живущий сейчас в Германии, заявил в интервью "Гордону". По его мнению, глава РФ за последние 20 лет изменился, как и все, но у него он вызывает брезгливость.

"Потому что мне кажется, что он потерял человеческий облик", – подчеркнул Кох, отметив, что ранее он у главы РФ был.

Кох и Путин

При этом признался, что не очень хорошо знал Путина. Они были сослуживцы, работали в одном здании, но в разных управлениях.

"Периодически наши интересы пересекались, мы встречались, обменивались мнениями, но не более того", – добавил он.

По мнению бывшего вице-премьера российского правительства, президента РФ нельзя назвать выдающимся политическим лидером.

"Его нужно оценивать как главу крупной мафиозной структуры. И вот как такой он, безусловно, выдающийся "крестный отец" (Дон Корлеоне. – Ред.), скажем так. Пожалуй, это самая сильная "семья". Мало того, что она сама по себе огромные финансовые потоки контролирует, то еще и единственная, которая достигла цели, полностью слилась с государством и возглавила его", – поделился сравнениями Кох.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото президента России Владимира Путина, на котором у него непривычно болезненный вид.