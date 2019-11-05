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5 ноября • обновлено в 20:39
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"Целуется, как Брежнев": Путин выдал странную шутку в Кремле

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Президент России Владимир Путин на встрече с представителями стройотрядовского движения пошутил о медалях активистов.

Фото и видео с мероприятия, которое состоялось во вторник, 5 ноября, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Красивые такие все!" – выдал Путин, встретив гостей в Кремле. Далее он обратил внимание на награды руководителя штаба Российских студенческих отрядов Михаила Киселева.

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Путин выдал странную шутку в Кремле

Путин выдал странную шутку в Кремле

Фото Алексея Майшева

"Сколько у вас значков! Как у Леонида Ильича Брежнева", – удивился Путин. На что собеседник заметил, что до Брежнева ему еще далеко по количеству наград: "Еще, конечно, не до конца".

"Но целуется он так же", – ответил кто-то из его товарищей. "Главное, чтобы знал, с кем целоваться", прокомментировал Путин. "Только с любимой женой. И могу сына на ночь", – признался Киселев.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне взорвались возмущениями в сети из-за высокомерных шуток Путина на форуме "Россия – страна возможностей".

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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