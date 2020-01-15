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15 января • обновлено в 18:29
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Путин выбрал замену Медведеву: названо имя нового премьера РФ

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Новым премьер-министром России вместо Дмитрия Медведева станет глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

Его кандидатуру внес на рассмотрение парламента лично президент Владимир Путин. Об этом в среду, 15 января, сообщает пресс-служба Кремля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", – сказано в заявлении.

Мишустин станет премьером РФ

Мишустин станет премьером РФ

Пресс-служба Кремля

Мишустин станет премьером РФ

Мишустин станет премьером РФ

РИА Новости

Также были обнародованы кадры встречи Путина с Мишутиным. На видео оба выглядели довольными.

Что известно о Мишутине

Родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году – аспирантуру этого института.

Доктор экономических наук. С 1992 года по 1995 год – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.

В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.

В 1999-2004 годах – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.

С 2004 года по 2006 год возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

В 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

Мишустин станет премьером РФ

Мишустин станет премьером РФ

Коммерсант

В марте 2008 года был назначен на должность президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.

6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Михаил Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов. Действительный государственный советник налоговой службы 2 ранга. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), орденом Почета (2012).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.

  • Министры застыли на месте, услышав о роспуске Кабмина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Да. При нем Налоговая система отлажена как часы.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Хороший дядька.Инноватор.
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