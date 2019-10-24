Почитаешь западную прессу последних дней, так прямо гордость за державу берет. "Россия – это "царь горы" в регионе Ближнего Востока", - утверждает одно влиятельное издание.
"Путин и Асад - победители в сирийском конфликте", - вторит другой уважаемый ресурс. Мол, США потихоньку оставляют свои позиции в ближневосточном регионе, и образовавшийся вакуум заполняет Россия.
Это процесс можно описать в иных выражениях – мы все глубже вязнем в сирийском болоте. Теперь вот будем вынуждены вместе с турками разруливать ситуацию на северо-востоке Сирии, где турецкие военные в свойственной им манере пытались навести порядок в районах с курдским населением.
В чем специфика "сирийских шахмат"? Это когда на доске у тебя до фига фигур, а за столом – ну очень много игроков, играющих этими фигурами, и правила игры эти игроки меняют под себя с завидной регулярностью. Потому что каждый преследует исключительно свой интерес. Свой интерес у Турции, свой – у Ирана, свой – у Израиля. И это отнюдь не окончательный список.
И если ты договорился с одним из игроков, то нет никакой гарантии, что через какое-то время ваш контрагент не спустит ваши договоренности в унитаз. В этой ситуации, чем больше мы берем на себя ответственности за происходящее в Сирии, тем активнее нам придется маневрировать.
То, что Владимира Владимировича Путина внешняя политика уже давно увлекает гораздо больше, чем, скажем, мусорная реформа – это вроде общеизвестно. Игрался бы старик в геополитику, да и ладно. Саммиты в Сочи собирал бы и т.п. Проблема в том, что внешняя политика – это не компьютерная игра. Иногда в результате подобных игр на Родину "груз 200" везут.
И хорошо бы кто-нибудь из наших мудрых государственных мужей объяснил бы наконец внятно - нам эта Сирия зачем?
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