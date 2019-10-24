Главная Новости
24 октября • обновлено в 14:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

СерпомПо
СерпомПо
Телеграм-канал Все статьи автора

Путин вязнет в болоте

1.2т

Почитаешь западную прессу последних дней, так прямо гордость за державу берет. "Россия – это "царь горы" в регионе Ближнего Востока", - утверждает одно влиятельное издание.

"Путин и Асад - победители в сирийском конфликте", - вторит другой уважаемый ресурс. Мол, США потихоньку оставляют свои позиции в ближневосточном регионе, и образовавшийся вакуум заполняет Россия.

Новости
Путин добивается капитуляции Украины

Это процесс можно описать в иных выражениях – мы все глубже вязнем в сирийском болоте. Теперь вот будем вынуждены вместе с турками разруливать ситуацию на северо-востоке Сирии, где турецкие военные в свойственной им манере пытались навести порядок в районах с курдским населением.

В чем специфика "сирийских шахмат"? Это когда на доске у тебя до фига фигур, а за столом – ну очень много игроков, играющих этими фигурами, и правила игры эти игроки меняют под себя с завидной регулярностью. Потому что каждый преследует исключительно свой интерес. Свой интерес у Турции, свой – у Ирана, свой – у Израиля. И это отнюдь не окончательный список.

Новости
Путин намерен начать новую войну

И если ты договорился с одним из игроков, то нет никакой гарантии, что через какое-то время ваш контрагент не спустит ваши договоренности в унитаз. В этой ситуации, чем больше мы берем на себя ответственности за происходящее в Сирии, тем активнее нам придется маневрировать.

То, что Владимира Владимировича Путина внешняя политика уже давно увлекает гораздо больше, чем, скажем, мусорная реформа – это вроде общеизвестно. Игрался бы старик в геополитику, да и ладно. Саммиты в Сочи собирал бы и т.п. Проблема в том, что внешняя политика – это не компьютерная игра. Иногда в результате подобных игр на Родину "груз 200" везут.

И хорошо бы кто-нибудь из наших мудрых государственных мужей объяснил бы наконец внятно - нам эта Сирия зачем?

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
СерпомПо СерпомПо
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: Telegram СерпомПо
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
13
3
Смешно
7
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"нам эта Сирия зачем?" Автор так и не понял или только что стал главновысерателем обоза.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Shlagov Poster
Shlagov Poster
Стук Кастрюль, Авторитет Путина растёт так стремительно, что методичку не успевают обновлять! СерпомПо твердит старые, смешные мантры
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel