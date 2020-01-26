Путин перешел к плану "Б" на Донбассе: военный обозреватель пояснил суть новой схемы

После президентских и парламентских выборов в Украине президент России Владимир Путин, осознав провал Кремля, изменил тактику по Донбассу, что и привело к отставке его помощника Владислава Суркова, курировавшего ранее "ДНР" и "ЛНР".

Такое мнение в интервью "Апоcтрофу" высказал военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

"Результаты выборов "замораживали" крайне невыгодную для Путина ситуацию еще как минимум на пять лет, ведь его прямые "протеже" вожделенной власти так и не получили", – отметил эксперт.

Путин перешел к плану "Б" на Донбассе: суть новой схемы Хвиля

Судя по всему, именно тогда, считает Карин, Путин и принял решение внедрять план "Б" – ведь от нашей страны ему одни расходы, начиная от санкций и заканчивая необходимостью финансирования ОРДЛО. Таким образом на Донбассе "всплыли" не только Сурков и ФСБ, а и представители других башен Кремля.

В итоге под Сурковым "закачалось кресло", что в конечном итоге и привело к его отставке. "Этому способствовали ФСБшная связка Беседа-Козак-Бабич, которые сначала "отжали" у Суркова часть "полномочий по Украине", а впоследствии нанесли несколько ударов по Абхазии, которую Сурков долгое время единолично контролировал", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России вспомнили, что Сурков, который недавно покинул государственную службу, когда-то пришел к власти именно благодаря событиям в Украине – как борец с "оранжевой угрозой" в 2004 году.

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