Путин, введи войска? Сын Каддафи написал письмо властям России

Сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам послал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать его политические амбиции.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, послание получил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов. В письме говорилось о видении Каддафи-младшего будущего страны.

Уточняется, что представители Кремля ранее уже общались с сыном бывшего ливийского диктатора по видеосвязи после его освобождения из тюрьмы. Саиф аль-Ислам ищет у России финансовую помощь и посредничество с другими центрами власти в Ливии к выборам, которые запланированы на 2019 год.

Саиф аль-Ислам Каддафи РИА

В избирательном процессе собирается также участвовать командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар, который считался фаворитом Москвы из-за контроля большей части нефтедобычи на востоке страны.

"Тем не менее, по словам двух европейских дипломатов, которые изучают стратегию Кремля, Россия налаживает связи со всеми конкурирующими фракциями. Это дает возможность извлекать выгоду больше, чем другие внешние силы, которые поддерживают ту или иную сторону", — сказано в сообщении.

Халив Хафтар

По данным издания, в Москву также приезжает премьер-министр правительства национального единства Ливии Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН. Кремль ведет с ним диалог о возобновлении контрактов, которые обсуждались еще при Каддафи-старшем.

В частности, речь идет о строительстве железнодорожной линии от Бенгази до Сирта за 2,5 млрд долларов. Министерство иностранных дел России не комментирует информацию о переговорах с Каддафи-младшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года представители Национальной армии Ливии попросили Россию вмешаться в гражданскую войну, которая продолжается с 2011 года

Уже в октябре появилась информация, что Кремль собирается отправить туда свои войска, чтобы взять под контроль крупнейший незаконный иммиграционный маршрут в ЕС.

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