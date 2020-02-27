"Путин, введи войска!": как Кремль пытается "защищать" соотечественников за рубежом

На днях глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил внести в Конституцию России поправки, касающиеся, по его словам, права защиты россиян за рубежом. В частности, Фонд предлагает дополнить ст. 61 Конституции, гарантирующую защиту и покровительство гражданам РФ за пределами России, следующей нормой:

"Российская Федерация признает свое право применять любую силу для защиты жизни и собственности своих граждан за рубежом в тех случаях, когда страна пребывания не может или не желает предоставить им ту защиту, на которую они имеют право".

Угроза вторжения и рекомендации МИДа

Ключевым в данном случае является пункт о применении "любой силы" (очевидно, начиная от привычных "зеленых человечков" и заканчивая ядерным ударом) в случае защиты не только жизни, но и собственности своих граждан. При этом Малькевич не разъясняет, на какую именно защиту "имеют право" российские эмигранты. Судя по тому, что поводом к выдвижению поправки стал недавний арест в Испании россиянки Олеси Красиловой по запросу США и экстрадиция в Америку ряда российских хакеров, она распространяется и на случаи законного судебного преследования граждан России властями других стран, пишет Ксения Кириллова для tverezo.info.

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К слову, ранее Всемирный координационный совет российских соотечественников (ВКСРС) уже предлагал внести в Конституцию аналогичные поправки, только в более мягком варианте, "в пределах международно-правовых норм". Правда, в обмен на такую защиту ВКСРС хотел возложить на "соотечественников" за рубежом, не являющихся гражданами России, полный объем прав и обязанностей наравне с россиянами. По какому праву у людей, не имеющих и, возможно, никогда не имевших российского гражданства, вдруг возникнет перечень обязанностей перед другим государством, заместитель председателя ВКСРС Максим Крамаренко не уточнил. Похоже, что Кремль рассматривает всех, кто хоть как-то этнически или территориально был связан с Россией, а также их детей, как собственных крепостных, лишенных права выбора страны проживания.

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Помимо законодательного закрепления права на силовой ответ, российские прогосударственные активисты предлагают еще один способ "защиты соотечественников за рубежом". Комментируя дело уже упомянутой Олеси Красиловой, еще одна известная "жертва русофобии", лоббировавшая интересы российских чиновников в США Мария Бутина предложила единственный способ, "как можно легко избежать подобных ситуаций за границей" – не выезжать за пределы России.

"Я за рубеж не выезжаю, и в ближайшее время не планирую. И всем российским гражданам настоятельно рекомендую прислушаться к рекомендациям МИДа о дополнительных рисках в связи с выездом наших граждан за рубеж. Езжайте в Сочи, на Алтай", – посоветовала Бутина.

С этой логикой, действительно, не поспорить. Достаточно того, что российские власти по какому-то недоразумению уже позволили в "лихие" либеральные годы выехать из страны довольно большому количеству "крепостных", которые в любом случае обеспечивают вожделенное "право применять любую силу" в отношении практически любой страны мира. На фоне нынешней "утечки мозгов" рекомендации МИДа – это еще и отличный способ отвадить "неблагонадежных" соотечественников от привычки ездить за границу, которая невзначай может породить и мысли об эмиграции. К тому же найти иного способа заманить россиян на Алтай или в Сочи, похоже, не существует.

Предложения, от которых невозможно отказаться

На самом деле, без шуток, некоторым россиянам действительно угрожает опасность при выезде за рубеж, и она напрямую связана с политикой российских властей, а именно, с их привычкой вовлекать в свои преступления рядовых граждан. На данный момент мы еще не знакомы с деталями дела Олеси Красиловой. Исходя из презумпции невиновности, мы пока не можем утверждать, действительно ли она во время своей работы в посольстве США в Москве совершила кражу информации из базы данных о просителях американских виз и убежища и передала ее третьим лицам, как это утверждает американская сторона.

Но даже безотносительно конкретной истории можно констатировать: ФСБ прекрасно знает о том, кто именно обращается за американскими визами как в Москве, так и в региональных консульствах. Более того, сейчас возрождается традиция проведения советского типа "политбесед" с такими гражданами перед выездом за рубеж – как правило, без элементов вербовки, по крайней мере на уровне регионов, однако с большим количеством предупреждений и практически угроз.

Одним лишь внешним наблюдением за посольством такую осведомленность не объяснить, поскольку оно не дает никаких гарантий того, что зашедший в консульство человек обращается именно за визой. Американские дипломаты, которым приходилось работать в России, в доверительных беседах сообщали мне, что никогда не питали иллюзий насчет российского персонала посольств и консульств, понимая, что он, как и советское время, может находиться под полным контролем спецслужб. Самим российским работникам иностранных дипломатических миссий в таком случае можно только посочувствовать. Хотя причины сотрудничества с властями могут быть самыми разными, в том числе корыстными или идеологическими, некоторые зачастую просто не находят в себе сил отказать "настойчивым просьбам" ФСБ и быть обвиненными в лояльности "враждебной" Америке больше, чем собственной стране.

В итоге такие сотрудники буквально оказываются между двух огней. С одной стороны, разглашение конфиденциальной информации посольств и консульств преследуется по законам западных стран. С другой стороны, отказ делиться такой информацией может повлечь не только угрозы и неприятности от российских спецслужб, но и обвинения в госизмене, которые выдвигаются в последние годы пугающе часто. Сходным образом, по словам адвоката Аркадия Буха, российские спецслужбы принуждают к сотрудничеству хакеров, а порой и обычных программистов. Журналистов вовлекают в пропаганду и "информационные операции", подчас также балансирующие на грани закона, эмигрантов во время поездок на родину просят делиться профессиональными секретами, предпринимателей в случае необходимости принуждают обслуживать интересы силовиков. Проще говоря, российское государство делает все возможное, чтобы его граждане вынуждены были лично расплачиваться за его политику.

Избирательная защита

Если представить, что каким-то неведомым чудом Кремль перестал бы делать перечисленные выше вещи, надо полагать, количество проблем у россиян за рубежом резко уменьшилось бы. Тогда российские "борцы за права соотечественников" могли бы наконец обратить внимание на обычных граждан, которые в силу своей неопытности или низкого социального статуса действительно могут попасть в беду за границей. Сюда относятся гастарбайтеры-"работяги", не искушенные в знании юридических тонкостей; женщины, ставшие жертвами семейной тирании и не знающие, куда можно обратиться за защитой; матери, пытающиеся в судебном порядке отбить детей у отца-абьюзера, в конце концов, просто жертвы коррупции и злоупотреблений, которые, представьте себе, встречаются в любом государстве.

Однако вникать в проблемы подобных людей российским дипломатам неинтересно. Напротив, им выгодно поддерживать истерию вокруг "русофобии", чтобы, с одной стороны, всегда иметь возможность оправдать военное вторжение в соседнее государство, а с другой, повысить ощущение изоляции и осажденной крепости внутри России и заманить-таки несознательных туристов на оставляющие желать лучшего отечественные курорты.

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