Путин вспомнил, как Запад спас Россию от голодной смерти. Видео

Президент РФ Владимир Путин признал, что в 90-ые годы западные страны спасли Россию от голодной смерти.

Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу. Видео в Twitter опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.

"Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только – какой ценой? Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело. Нам же гуманитарную помощь в 90-е присылали как беднейшей стране мира. Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили!" – сказал глава Кремля.

В сети были разгневаны таким заявлением Путина, отмечая, что российские власти сами довели народ до такого состояния.

"Владимир Владимирович так часто говорил о девяностых, что девяностым пришлось вернуться обратно", "Пора уже прекратить ссылаться на 90-е. Тогда обнищал простой народ, но не как не номенклатура, старая и новая. Следовательно, не стоит говорить, что кто-то из 90-х вывел страну", "Помощь присылали ,а мы ее вам продавали! Во как жили!", "И кто же эти плохие люди, устроившие беспредел 90-х, разграбившие, приватизировавшие и развалившие страну? Не те же самые, кто безжалостно уничтожал народ по принципу, не вписался в рынок – умри? Те же самые кто и по сей день сидит в сенате, думе, администрации президента", "Верным путем идешь товарищ Пу, благодаря твоему правлению скоро опять нам гуманитарную помощь будут присылать", – писали в комментариях.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли фотографию, на которой Владимир Путин в окружении глав девяти других стран, однако президент России из них самого маленького роста.