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22 мая • обновлено в 10:24
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Дмитрий Орешкин
Дмитрий Орешкин
Российский политолог Все статьи автора

Путин все еще изображает из себя глобального лидера, хотя его позиции слабеют

5.1т

Сейчас у России нет ресурсов. Вот что Россия может сделать с Приднестровьем? Путин тоже проиграл этот регион, потому что раньше у него была если не дружественная Украина, то нейтральная, с которой можно было бы иметь деловые отношения, давать взятки, как-то там договариваться с Януковичем до истории с Майданом и Крымом. Можно было бы гонять поезда с военным составом в Приднестровье через Украину. Как минимум, там не мешали бы этого делать. А теперь будут мешать. Приднестровье Россия теряет.

То же самое со временем будет с "ЛНР-ДНР". Пока Путин не может их отдать, потому что это поражение и "потеря лица". Ничего позитивного он сделать тоже не может. Да, как и в Приднестровье, на оккупированном Донбассе дают людям российское гражданство, они радуются, уезжают или в Украину, или в Россию.

Причем в выигрыше оказываются те, кто уехал в Украину, потому что там есть перспектива. А Россия, как я уже говорил, идет "под горку". Но, с точки зрения среднего "днровца", то, конечно, в России гораздо лучше, чем в "ДНР-ЛНР". Поэтому люди получают паспорта, и у них ощущение, что да, это к лучшему. Это они потом ои вместе с Россией будут страдать от того, что Россия сейчас переживает. Это безработица, падение, окончание нефтяных денег.

Эти ребята через пять лет вдруг поймут, что их друзья и знакомые, которые уехали в Одессу, Харьков или Днепр, устроились лучше. У них есть работа, они машину себе купили. И все эти вопли про то, что “Украина – це Европа”, насмешки о “кастрюлеголовых” и так далее, будут так же забыты, как в свое время забыли вопли про пшеков (поляки. – Ред.), о которых лет 20 говорили, что вот они пошли в Европейский Союз и теперь будут мыть сортиры в Лондоне. Теперь так говорят про украинцев. Но через 20 лет люди из того же самого "ДНР" будут ездить в Киев мыть сортиры, а мы их будем обзывать этими самыми предателями.

Европейские системы нацелены на то, чтобы экономика развивалась, чтобы у людей были какие-то права и они могли себя реализовать. А путинская модель расчитана на укрепление державы, а люди только ресурс для этого.

Соответственно я не вижу его у "ДНР-ЛНР". Вернее, вижу примерно таким же, как в Приднестровье. Это будет третьесортная территория без каких-либо международных прав, без экономики, откуда народ разбегается, потому что там нечего ждать. Мертвая зона.

Но никакой украинский политик никогда не скажет, что надо плюнуть на эту самую территорию и заниматься своими делами. Украинские политики достаточно умные, не воевать же им с Россией. Это был бы для нее очень большой подарок, потому что единственная сфера, где Путину есть что сказать Киеву – это военная.

Провоцировать военный конфликт – это прямо контрпродуктивно. Гораздо более грамотная ситуация – построить телевидение, рассказывать на русском языке "днровцам" и "лнровцам" о том, как идет жизнь в Украине. Пусть слушают, смотрят. Через пять лет простучится у них. Территории, может быть, и останутся под половинчатым контролем России, но люди будут располагаться к Украине.

Собственно говоря, путинская Россия – это такое очень большое Приднестровье, у которого нет никакого будущего, второсортная страна на обочине мировых процессов. Нас даже не по душевому доходу, а по такому физическому в долларах обгоняет Корея, Канада, Австралия. О чем речь-то? А Путин все еще пальцы топырит и изображает из себя глобального лидера. Да с ним никто за стол-то рядом не сядет сейчас.

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Автор
Дмитрий Орешкин Дмитрий Орешкин
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости ДНР Новости ЛНР ДНР
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