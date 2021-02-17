Путин впервые прокомментировал закрытие каналов Медведчука
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал закрытие украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.
Как сказал глава России в эфире одного из российских телеканалов, такие действия направлены якобы для достижения геополитических целей.
"Посмотрите, в Украине взяли – три ведущих канала прихлопнули и все! Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих геополитических целей", – говорил Путин.
Напомним, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, которые принадлежат ему по документам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Известно, что Тарас Козак, являющийся юридическим владельцем указанных телеканалов, осуществлял покупку медиа через Беларусь – известна сумму, которую он заплатил за это.
Из-за санкций "112 Украина", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры можно было найти в интернете.
Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".
В Киеве произошли беспорядки: "Нацкорпус" заявил, что разоблачил "титушек" ОПЗЖ, которых якобы свезли в поддержку митингов против закрытия телеканалов Медведчука.
По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украине еще "прилетит" ответ от президента РФ Владимира Путина за своего кума Медведчука.
В "Слуге народа" назвали способ, как каналы Медведчука могут вернуться.