Путин впервые прокомментировал закрытие каналов Медведчука

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал закрытие украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Как сказал глава России в эфире одного из российских телеканалов, такие действия направлены якобы для достижения геополитических целей.

"Посмотрите, в Украине взяли – три ведущих канала прихлопнули и все! Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих геополитических целей", – говорил Путин.

Напомним, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, которые принадлежат ему по документам.

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