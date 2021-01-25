Путин впервые отреагировал на расследование Навального о его "дворце"

Мирослав Семенюк Новости России 14:29, 25.01.2021 Обновлено: 14:38, 25.01.2021

Президент России Владимир Путин утверждает, что "дворец" в Геленджике, указанный в расследовании оппозиционера Алексея Навального, ему не принадлежит и никогда не принадлежал.

Как сказал Путин на встрече с российскими студентами в формате видеоконференции, сам фильм он не смотрел, так как нет времени (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", – отметил президент.

Он назвал расследование "монтажом и компиляцией".

"Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", – подчеркнул Путин.

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