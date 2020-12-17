Путин впервые дал большую пресс-конференцию онлайн: все детали

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин впервые дал большую ежегодную пресс-конференцию в онлайн-формате. Это связано с пандемией коронавируса. Конференция стала 16-й по счету за время нахождения российского лидера у власти. Она началась в 11:05 по киевскому времени и продлилась около 4,5 часов, закончившись в 15:35.

Глава страны-агрессора вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Журналисты же задают ему вопросы через колл-центр или сайт. Отметим, что в 2020 году пообщаться с Путиным разрешили 774 журналистам, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-транслцию.

История пресс-конференций Владимира Путина . LIFE SHOT

10:03 – В пресс-центр для участия в конференции приехал российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Сергей Шнуров хочет задать вопрос Путину. LIFE SHOT

10:20 – Украинский журналист Роман Цимбалюк также намерен задать вопрос Путину. Он будет касаться "войны и мира в Украине". Кроме того, репортер рассказал о встрече с пропагандистами из оккупированного Донецка, которые подарили ему коробку конфет. В ответ он пообещал привезти им "Вечерний Киев" в освобожденный от оккупантов город.

Роман Цимбалюк перед пресс-конференцией Путина встретился с журналисткой из Донецка. Facebook Романа Цимбалюка

10:53 – В Центре мировой торговли в Москве, который будет своеобразным пресс-центром, уже собрались журналисты. Их рассадку организовали с учетом мер предосторожности, все должны быть в масках.

Места для журналистов, которые будут задавать вопросы Путину. "Дождь"

Участники пресс-конференции Владимира Путина. Скриншот видео

10:56 – На сцену вышел пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что конференция продлится 3-4 часа. Также стало известно, кого пустят к Путину в Ново-Огарево. Это – журналисты кремлевского пула.

11:05 – Путин начал пресс-конференцию.

Первый вопрос Путину задали из Магадана. Скриншот видео

Владимир Путин начал выступление. Скриншот видео

11:44 – Путин объяснил, почему не сделал себе прививку от коронавируса. "До таких, как я, вакцины пока не добрались. Поэтому пока не прививался. Но я обязательно это сделаю, как только станет возможным", – сказал он.

12:15 – Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поинтересовался у Путина, как жителям РФ жить без ненормативной лексики, и почему российские хакеры не помогли избраться 45-му президенту США Дональду Трампу.

Глава России, в свою очередь, посоветовал Шнурову обратиться к классике советского кинематографа, когда "при падении батареи на ногу нужно говорить "редиска". Что касается вопроса о Трампе, то то он ответил, что обвинения российских хакеров во вмешательстве в выборы США – это провокация.

12:51 – Путин ложно обвинил Украину в нежелании прекращения войны на Донбассе и отметил, что будет лишь усиливать содействие ОРДЛО.

"Все предыдущие главы и действующий, Владимир Зеленский, приходили с лозунгом объединения страны и выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается у них. Они опираются на большинство, когда идут во власть, а когда приходят –оглядываются на крайне националистические силы. И процесс замирает. Не хватает политического мужества", – высказался Путин.

Владимир Путин обвинил Украину в войне на Донбассе. Скриншот видео

13:24 – Российский президент отметил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на следующих выборах в 2024 году.

13:36 – Путин назвал отравление ядом "Новичок" оппозиционера Алексея Навального "легализацией" американских спецслужб. Кроме того, он цинично отметил, что если бы последнего хотели "убрать", то сделали бы это.

"Если он считает, что его травить нужно, – кому он нужен? Если бы хотели, то сделали бы до конца", – высказался Путин.

Владимир Путин возмутился из-за санкций против оккупированного Крыма. Скриншот видео

14:52 – Отвечая на вопрос журналиста ВВС об ответственности за оккупацию Крыма, Путин возмутился из-за введения западных санкций, связанных с его вторжением на украинскую территорию.

"Вводятся определенные санкции в отношении крымчан. За что вы вводите против них санкции? Если это "аннексия", то они не виноваты ни в чем? За что же их тогда наказывать? А если это не "аннексия", а результат их "голосования", тогда надо признать, что это демократия и оставить их в покое так же, как и претензии к России по поводу "аннексии", – заявил он.

Владимира Путина возмутили санкции против Крыма. Скриншот видео

15:08 – Путин задумался о том, чтобы обеспечивать Крым пресной водой из-под Азовского моря. По его словам, там якобы есть большие запасы.

15:35 – Путин закончил пресс-конференцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году пресс-конференция Путина состоялась 19 декабря. Она длилась почти 4,5 часа. Тогда Путин рассказывал о своих предполагаемых дочерях, называл украинцев, белорусов и россиян "единым народом" и утверждал, что на Донбассе якобы нет его войск.