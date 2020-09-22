Путин внес в Госдуму законопроект о расширении своей власти над правительством РФ

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект об изменении процедуры формирования правительства, его статуса и деятельности.

Об этом сообщило "Интерфакс" со ссылкой на слова главы думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова. Изменения должны привести законодательство в соответствие с принятыми в Конституцию поправками.

Согласно законопроекту, президент будет сам назначать главу правительства, а также вице-премьеров и министров после одобрение Госдумой.

Кроме того, он сможет снимать с должности любого члена правительства, включая премьер-министра, без роспуска всего кабмина.

При этом глава правительства будет нести перед президентом персональную ответственность.

Также президент осуществляет руководство деятельностью федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти, которые относятся к "силовому блоку". Руководство деятельностью других министерств и ведомств осуществляет правительство.

В документе уточняется, что президент должен будет выносить кандидатуру главы правительства не позднее чем через две недели после своего вступления в должности. Госдуме отводится неделя для рассмотрения кандидатур как премьера, так и вице-премьеров и министров.

"В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров", – пояснил Крашенинников.

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