Путин включил третью фазу переворота: умирать будет легче и веселее

Экс-советник президента РФ, старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Андрей Илларионов в интервью "Фактам" заявил о том, что Россией управляет не лично Владимир Путин, а "Корпорация", в которую входят Николай Патрушев, Александр Бортников, Сергей Иванов и Сергей Нарышкин.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров назвал конституционным переворотом реформу Конституции в РФ. 75-летие Победы он назвал центральной точкой, вокруг которой выстраивается новая политическая конструкция.

В этом интервью Андрей Илларионов раскрыл "Секрет Полишинеля": я не знаю никого, из круга вменяемых людей, кому бы это сейчас, в 2020 году, не было бы известно (а большинству из них – уже давным-давно известно).

Путин и его ОПГ уничтожили все ветви власти, заменив их на неконституционную "ветвь власти" – Совет Безопасности. Практически все названные люди там и заседают (или сейчас, или в недавнем прошлом).

Эта ОПГ совершила конституционный переворот много лет назад, и он был многоступенчатым. Сначала были отменены выборы губернаторов в 2004 году, и это было одной из первых и главных фаз конституционного переворота.

Владимир Путин

Потом Путин, в нарушение Конституции, на основании тайного решения главарей путинской ОПГ, вернулся в кресло президента на незаконный третий срок, о чём и было первоначально публично объявлено 24 сентября 2011 года и "отлито в граните" в марте 2012 года. Это было второй ключевой фазой конституционного переворота. Её продолжение, конечно же, наступило в марте 2018 года, с очередным незаконным, четвёртым сроком президентского правления Путина.

Сейчас путинская ОПГ включила третью большую фазу конституционного переворота, для вечного продления правления их главаря тем или иным образом (на сегодняшний день они держат в секрете окончательно выбранный вариант). Причём, заметьте: в 2004, 2012, 2018 и 2020 гг. мы наблюдаем преступное молчание Конституционного суда. Совершенно преступное молчание, не правда ли? Не правда ли???

Что же касается приведённой статьи Гарри Каспарова – совершенно согласен со всеми его выводами. Совковые дворово-гэбэшные гопники путинской ОПГ понимают, что оболваненный народ пока что ещё можно сплотить вокруг 75-летия Победы, навязав ему умственно отсталую псевдопатриотическую повестку "победобесия", и использовать эту обёртку для дальнейшего уничтожения конституционного строя в России.

Похоронный марш для конституционного строя в России заменён на бравурный, победный. Так ведь легче и веселее умирать, не правда ли? Не правда ли???

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