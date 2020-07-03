Путин велел разобраться, пропагандирует ли мороженое "Радуга" гомосексуализм: россияне устроили флешмоб
Президент России Владимир Путин призвал разобраться, пропагандирует ли производитель российского мороженого "Радуга" гомосексуализм.
Такое решение российский лидер принял после слов бывшего сенатора Екатерины Лаховой о том, что компания якобы заставляет детей привыкать к "чуждым ценностям", пишет "МК".
"Все сложнее понимать, где в России фейк, где сатира, а где новости", – прокомментировал новость в Twitter Василий Максимов.
Также россияне устроили флешмоб, предложив "Путину разобраться, пропагандируют ли гомосексуализм" программа "Спокойной ночи, малыши", конструкторское бюро "Радуга" и советский телевизор "Радуга".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсетях обсудили торжественное открытие президентами Беларуси Александром Лукашенко и России Владимиром Путиным Ржевского мемориала Советскому солдату. Пользователи нашли несколько ляпов.