Путин велел разобраться, пропагандирует ли мороженое "Радуга" гомосексуализм: россияне устроили флешмоб

Президент России Владимир Путин призвал разобраться, пропагандирует ли производитель российского мороженого "Радуга" гомосексуализм.

Такое решение российский лидер принял после слов бывшего сенатора Екатерины Лаховой о том, что компания якобы заставляет детей привыкать к "чуждым ценностям", пишет "МК".

"Все сложнее понимать, где в России фейк, где сатира, а где новости", – прокомментировал новость в Twitter Василий Максимов.

Реакция россиян на поручение Путина по поводу мороженого "Радуга"

Также россияне устроили флешмоб, предложив "Путину разобраться, пропагандируют ли гомосексуализм" программа "Спокойной ночи, малыши", конструкторское бюро "Радуга" и советский телевизор "Радуга".

Реакция россиян на поручение Путина по поводу мороженого "Радуга"

Реакция россиян на поручение Путина по поводу мороженого "Радуга"

Реакция россиян на поручение Путина по поводу мороженого "Радуга"

Реакция россиян на поручение Путина по поводу мороженого "Радуга"

Реакция россиян на поручение Путина по поводу мороженого "Радуга"

Реакция россиян на поручение Путина по поводу мороженого "Радуга"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсетях обсудили торжественное открытие президентами Беларуси Александром Лукашенко и России Владимиром Путиным Ржевского мемориала Советскому солдату. Пользователи нашли несколько ляпов.