И ещё, к вопросу о Курилах

Для того, чтобы никто "не мог" не только призывать вернуть Крым, но и называть аннексию Крыма аннексией, путинская ОПГ ввела, Федеральным законом N 433-ФЗ, статью 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

Тот факт, что аннексией Крыма Путин и его ОПГ нарушили полдюжины двусторонних и многосторонних международных договоров, устав ООН и сразу две Конституции – Украины и России – никого в этой ОПГ не волнует. Соответственно, путинская ОПГ и т.н. "путинский суд" будут карать каждого, кто осмелится призывать вернуть Крым Украине, по статье 280.1 УК РФ. Какое же наказание полагается?

Владимир Путин

Лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок, а если "это" – те же деяния, совершённые с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), то, батенька, можешь загреметь до пяти лет, с ещё большим последующим поражением в правах.

А правда в чём?

А правда в том, что возвращение аннексированного Крыма Украине, согласно и международному праву, и Конституции РФ (т.е. т.н. "закону прямого действия"), не только не подпадает под любую статью УК РФ, в т.ч. статью 280.1, а является единственно возможным действием для преодоления международного преступного произвола путинской ОПГ.

С другой стороны, Путин и его ОПГ должны объяснить всем нам, как они собираются, за спиной российского народа, секретно вести и завершать переговоры с Японией (ведь мы ничего о них по существу вопроса публично не знаем) по поводу Курил, да ещё обходя свою собственную ответственность согласно статье 280.1 своего же УК.

Это ли всё не для Гааги и для тюрьмы?

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.