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26 марта • обновлено в 13:26
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Путин показал тревогу в обращении к россиянам из-за коронавируса – политик РФ

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В обращении президента РФ Владимира Путина к россиянам из-за пандемии коронавируса в мире была заметна интонация тревоги.

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На это обратил внимание российский политик Владимир Рыжков в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, все ожидали, что глава России традиционно заверит, что в стране все под контролем, "всего 600 случаев, все готово с запасом", однако вышло не так. Президент признал, что Россия не может оградиться от угрозы, нависшей над миром.

Путин показал тревогу в обращении к россиянам

Путин показал тревогу в обращении к россиянам

zn.ua

"Я не первый день в политике. Я много слышал разных текстов от наших больших начальников. Но я опираюсь на свой жизненный опыт – я это воспринял как достаточно тревожное обращение. И все, что говорилось общий посыл, что ситуация опасная. Он принял, что ситуация достаточно плохая, очень рискованная. Когда выступает президент понятно, что текст тщательно готовится", – прокомментировал Рыжков.

Он привел примеры: "Крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни" — это очень тревожно звучит. Он не назвал дальше Италию, Испанию, но сказал, что то, что сегодня происходит во многих западных странах и за океаном, "может стать нашим ближайшим будущим" – от президента слова "ближайшее будущее" означает, что речь идет о днях и неделях, "быть дома", "проявить ответственность".

"У нас пока не введен жёсткий карантин, у нас мягкие ограничительные меры, но они достаточно масштабные и это показывает, что обеспокоенность президента и высшего руководства страны очень высокая. То есть, самое важное в этом обращении – интонация. Интонация тревоги", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало волну насмешек видео показательного визита Путина в больницу Коммунарки, где лечат людей с коронавирусом. Российский президент примерял на себя перед камерами защитный костюм и респиратор.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Путин Владимир Рыжков
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Дудко Олег
Дудко Олег
Искперды обоза также подловили Путина на том, что он открывал рот, когда говорил,фсе теперь.
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Разум Хохлов
Разум Хохлов
Путин переживает за Россию и россиян. Для кого-то это нечто удивительное?
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Че это за бред был? Зачем ЭТО вообще надо было писать? Конечно Россию не минует эта новая инфекция, весь мир переболеет и выработает иммунитет к новой заразе и потом она уже останется как обычная орви или сезонный грипп! При чем здесь вообще Путин или отдельно взятая страна РФ? Зачем на пустом месте создавать новости ни о чем?
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