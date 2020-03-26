В обращении президента РФ Владимира Путина к россиянам из-за пандемии коронавируса в мире была заметна интонация тревоги.

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На это обратил внимание российский политик Владимир Рыжков в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, все ожидали, что глава России традиционно заверит, что в стране все под контролем, "всего 600 случаев, все готово с запасом", однако вышло не так. Президент признал, что Россия не может оградиться от угрозы, нависшей над миром.

Путин показал тревогу в обращении к россиянам zn.ua

"Я не первый день в политике. Я много слышал разных текстов от наших больших начальников. Но я опираюсь на свой жизненный опыт – я это воспринял как достаточно тревожное обращение. И все, что говорилось – общий посыл, что ситуация опасная. Он принял, что ситуация достаточно плохая, очень рискованная. Когда выступает президент понятно, что текст тщательно готовится", – прокомментировал Рыжков.

Он привел примеры: "Крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни" — это очень тревожно звучит. Он не назвал дальше Италию, Испанию, но сказал, что то, что сегодня происходит во многих западных странах и за океаном, "может стать нашим ближайшим будущим" – от президента слова "ближайшее будущее" означает, что речь идет о днях и неделях, "быть дома", "проявить ответственность".

"У нас пока не введен жёсткий карантин, у нас мягкие ограничительные меры, но они достаточно масштабные и это показывает, что обеспокоенность президента и высшего руководства страны очень высокая. То есть, самое важное в этом обращении – интонация. Интонация тревоги", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало волну насмешек видео показательного визита Путина в больницу Коммунарки, где лечат людей с коронавирусом. Российский президент примерял на себя перед камерами защитный костюм и респиратор.

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