В лифте одной из многоэтажек Москвы российский пранкер повесил огромный портрет президента РФ Владимира Путина. Должна ли подобная реакция жителей на такой "сюрприз" напрячь главу российского государства?

Я думаю, что глава государства напрячься по этому поводу не должен, потому что ему совершенно все равно, как относится к нему эта поднадзорная популяция. Все эти рейтинги ВЦИОМ и все остальное нужно выкидывать на помойку. Конечно, никакого отношения к реальности они не имеют.

Всем людям, которые работали в ВЦИОМе после того как оттуда уволили Леваду и появилось это белковое тело под названием Федоров, после того как сменится режим, должен быть выдан "волчий билет". Так же, как это произошло с работниками советской торговли после того как распался СССР. Потому что эти люди никакого отношения к социологии не имеют.

Можно вести "рейтинг лифта". Ни один из пассажиров лифта, увидевший Путина, не сказал доброго слова. В основном все говорили матом. И вот это – реальная картина отношения.

Владимир Путин

Я хочу напомнить, что, когда рейтинг Путина был достаточно высоким – считалось, что он очень высокий, - в 2011-2012 году, была знаменитая история, когда во время матча по смешанным единоборствам Путин вышел на сцену поздравить победителя, Федора Емельяненко, и весь зал начал свистеть и выражать крайнее недовольство. Фактически его загукали, зашикали, загудели и так далее.

Это явно была реакция на появление президента, потому что после того как слово, наконец, взял Емельяненко, все зааплодировали. Совершенно очевидное отношение.

Причем, надо сказать, что это были не выпускники консерватории, не студенты вышки. Это ребята, которые пришли смотреть на мордобой. В общем, там был "Уралвагонзавод", который всегда считался поддержкой Путина.

Я хочу напомнить, что самый популярный комментарий к этому видео был такой: "Федя, ты одним ударом мог изменить судьбу России". Этот комментарий набрал несколько тысяч лайков.

Рейтинг Путина колеблется вокруг нуля, никто его не поддерживает ни в одной социальной категории.

Я думаю, если бы этот лифтовый эксперимент проходил не в московской многоэтажке, то там реакция была бы совершенно другая. Я думаю, что с портретом Путина сотворили бы что-то совершенно непотребное. Даже страшно подумать, что было бы, если бы там оказался сам Путин.

Но это отношение его ничуть не смущает. Ему не нужно никакого другого отношения. Потому что он держится совершенно на другом.

Он держится на абсолютно зачищенной и уничтоженной оппозиции, которая специальными технологическими приемами помножена на ноль. Это тема отдельного разговора. Он держится на абсолютно коррумпированной верхушке, которая висит на чекистском крючке. Когда на каждого сотрудника администрации, губернатора, депутата имеется компромат.

Это совершенно отдельная технология власти, которая никогда не встречалась в истории человечества. Никогда. Это абсолютно особый тип власти, который требует отдельного изучения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.