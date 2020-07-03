Путин в День независимости Беларуси напомнил Лукашенко о "братских связях"

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера белорусов Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси и напомнил о "братских связях".

В поздравительной телеграмме Путин выразил надежду на укрепление связей между странами, передает пресс-служба Кремля.

"Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях", – говорится в сообщении.

Также Путин надеется, что оба государства будут сотрудничать в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и СНГ.

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран", – добавил Путин.

В поздравлении также отмечается, что отношения между Россией и Беларусью "развиваются в духе дружбы и союзничества".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "нерушимой дружбе" с Россией.