Путин в беде, ему осталось не больше 5 лет, – Обухов

Татьяна Гайжевская Новости России 04:46, 1.02.2021

Президент России Владимир Путин может лишиться власти в перспективе ближайших 5 лет.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Путин должен был уйти в 2008 году. То, что он остался – это его беда. И что с ним будет дальше? Будет, наверное, очень плохо", – предположил он.

По мнению оппозиционера, негативные перемены ожидают главу Кремля из-за давления извне, а не внутри страны.

"Не знаю, кто повлияет – Америка или кто-то еще. Но скорее всего, влияние будет извне, но никак не Навальный. Он расшатывает эту лодку, но вряд ли он будет президентом России", – сказал он.

Говоря о том, что именно может грозить Путину, Обухов заметил, что президент РФ является "главарем мафии".

"Со всеми главарями мафии всегда что-то случалось. Я не знаю, что с ним будет. С ним может быть то же самое, что и с Горбачевым. Когда Россия рассыплется, он станет президентом несуществующего государства", – допустил он.

"Никто не может предсказать, что будет. Но я даю России лет пять, не больше, чтобы все это произошло", – подчеркнул оппозиционер.

Полную версию блиц-интервью с Германом Обуховым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент РФ отреагировал на фильм-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина". Он заверил, что дворец в Геленжике ему никогда не принадлежал.

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