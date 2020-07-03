Путин узаконил указом обнуление своих сроков

Тимур Григоренко Новости России 15:37, 3.07.2020 Обновлено: 15:51, 3.07.2020

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию РФ после всероссийского голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, опубликовав соответствующий указ от 3 июля 2020 года.

"Граждане России сделали свой выбор. И в соответствии с этим решением, я подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Поправки вступают в силу!" – сказал в эфире российского телевидения Путин.

Указ Путина
Сайт Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Новости России

Смотрите также

ГБР изъяло оборудование Воздушных сил: командование заявило о подрыве обороны Украины

Украинский генерал заявил, что на границе созданы три группы путинских войск, готовых к внезапному наступлению

В ГБР отчитались о расследовании против Геруса о возможной госизмене

ГБР вернуло ВСУ изъятое имущество и отстранило причастных к обыскам

Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"