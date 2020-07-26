Путин устроил в Петербурге грандиозный парад ВМФ: зачем Кремлю "пир" во время пандемии

Президент России Владимир Путин 26 июля прибыл в Санкт-Петербург на торжества в честь дня Военно-морского флота РФ.

Прямая трансляция военно-морского парада проходит на федеральных каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Путин сел на катер с бортовым номером 001 и отправился к парадному строю кораблей в Финском заливе. Его сопровождает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Издание "Открытая Россия" объяснило, зачем Путин так громко отмечает 324-ю годовщину ВМФ во время пандемии коронавируса, если это даже не круглая дата.

"Президент думает о демонстрации мощи, чем он неоднократно занимался лично, когда явил стране и всему миру заодно новые виды российских вооружений, в том числе известные сейчас как "Сарматы", "Цирконы", "Буревестники", "Посейдоны", "Кинжалы". Продемонстрировал, правда, в видеоформате и инографике, чем тоже весьма впечатлил. Сейчас военно-морскую мощь решил показать воочию", – говорится в статье.

Для ее демонстрации в питерском ордере будет задействовано 46 боевых кораблей различных классов, катеров и подводных лодок, которые прибыли в Неву и в воды Финского залива на рейде Кронштадта с Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Например, корабли и катера из Каспийского моря для участия в параде совершили 25-дневный переход через Волго-Донской судоходный канал из Астрахани в Кронштадт, общий путь (туда-обратно) составит более 2,5 тыс. км.

"Масштабность нынешних военно-морских парадов напрямую связывают с празднованием 75-летия Победы в нынешнем году и, скажем, в том же Петербурге воздушную часть парада откроет легендарный штурмовик времен Великой Отечественной Ил-2, как символ Победы", – отмечает издание.

В этом городе, как и в других, где располагаются штабы флотов, военные парады с участием кораблей уже прошли 24 июня, предполагалось, что состоятся они и в День ВМФ, но в обычном праздничном режиме, как и в предыдущие годы. Однако Путин подписал специальный указ о проведении 26 июля в Петербурге главного военно-морского парада.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин перенес на 2021 год военную акцию "Бессмертный полк", которую ранее отменили из-за пандемии COVID-19.