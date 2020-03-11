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11 марта • обновлено в 19:17
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Путин успешно применил свои дроны в Думе

4.7т

Почти две недели мы рассуждали о том, как Турция показала мастер-класс в применении дронов и это действительно было впечатляюще. Ведь пришлось почитать и послушать то, что говорили об этом наемники из Вагнера и кадровые военные РФ, чтобы оценить произошедшее. Они говорили о том, что вынуждены передвигаться совсем маленькими группами и от укрытия к укрытию, чтобы не обнаружить у себя в кармане открытый абонемент на все концерты Иосифа Кобзона. И действительно, перебегая от одного остова здания к другому, многие нашептывали себе знаменитую песню этого деятеля "Не думай о мгновеньях свысока".

Причем, мы как-то опрометчиво посчитали, что Турция опередила всех в плане массированного применения дронов и в первую очередь, РФ. Но сегодня выяснилось, что мы были не правы, в чем и признаемся публично. Ведь турки хоть и показали блестящий выпад высокотехнологичными средствами, но тем не менее, российская авиабаза Хмеймим пока не превратилась в щебень, как и база ВМФ Тартус, хотя уже давно пора.

То есть, мы наблюдали действительно огромное тактическое преимущества турецких вооруженных сил, так и не переросшее в стратегическое. Тем не менее, это преимущество действительно было обусловлено именно массовым применением дронов. Такого никто до этого не делал именно в таких масштабах и трудно было оценить то, как все пройдет. Думаю, такого эффекта не ожидали ни россияне, ни сами турки, ну и мы вместе с турками.

Но вот сегодня стало известно о том, что россияне тоже применяют своих дронов, причем – намного более массово, чем это делали турецкие военные, но что самое главное, перед ними сразу была поставлена стратегическая, а не тактическая цель, и они уже ее выполняют четко и неотвратимо, и если ничего не помешает, то через полтора месяца с их помощью будет достигнута и стратегическая цель.

История вопроса, связанного с применением дронов, которые прямо сейчас используются россиянами, уходит своими корнями во времена Второй Мировой войны. Тогда японцы, и как это не странно – итальянцы, разрабатывали управляемые торпеды, которые наводились на цель пилотами – смертниками. Насколько можно понять, итальянцы продвинулись чуть дальше в плане технологий, а японцы – в плане духа и в конце концов, эта идея ушла от сырых изделий в виде торпед и воплотилась в явление "камикадзе" – самолеты, которые пилотировались пилотами-смертниками и нанесли ощутимый ущерб американскому флоту.

Нечто подобное, но в области ракетостроения, разрабатывали и немцы, но они не дошли даже до испытательных полетов, а потому – тема закрылась. Тем не менее, сама идея не умерла, и была возрождена в РФ. Об этом уже многие догадывались, только не могли дать окончательное определение этому явлению.

В самом деле, мы привыкли, что дрон это – некая машина, которая выполняет свою задачу без пилота на борту. Но это лишь одно из проявлений более широкого явления. Скажем так: смертник, управляющий торпедой или самолетом исполняет не свою собственную волю, а чью-то, навязанную или внушенную. Это следует из того, что любое существо имеет инстинкт самосохранения и для того, чтобы его отключить, надо еще приложить усилия.

Даже ввязываясь в драку или смертельный бой, человек все же делает это не для того, чтобы умереть самому, а чтобы убить врага. Да, при этом он понимает, что может погибнуть и сам, но все же он имеет шансы выжить и использует их на все 100%, а вот камикадзе не просто идет на верную смерть, он специально для этого готовится, как для этого готовится и его орудие.

Но что если задачу именно стратегического характера можно решить, применяя дроны, которые нельзя прямо назвать оружием? Видимо, таким вопросом задались в РФ и стали работать в этом направлении, создавая дроны совершенно нового типа – биологические машины. То есть, дрон представляет собой человека без мышления или еще проще – без мозгов. Ему можно вложить любую идею, поставить любую задачу, и он будет ее выполнять, не задумываясь о последствиях и не размышляя о лишнем.

Парламент РФ во втором чтении принял новую редакцию конституции РФ. Во время принятия стало понятно, что в зале находятся биологические дроны, которые проголосуют что угодно, лишь бы оно исходило от Путина и для Путина.

По сути, утверждены изменения в основной закон, которые полностью вытравливают остатки демократического устройства государства, и по факту, превращают страну в нечто, все больше напоминающее Китай или даже КНДР. Дрон под названием "Валя Терешкова" внес поправку о полном "обнулении" сроков правления нынешнего президента, то есть – Путина, и о начале исчисления новых сроков со дня вступления в силу новой конституции.

Понятно, что все дроны проголосовали "за" и вопрос уже практически решен. Осталось еще голосование за конституцию в целом и она будет вынесена на референдум 22 апреля. Думаю, что процент голосов "за" на референдуме известен уже сегодня и вопрос можно считать решенным. Вот и весь фокус. И дело даже не в том, что, скорее всего, эта конституция начнет действовать с 22, а может и с 24 года и тогда +12 лет правления Путина, а в том, что ее можно будет переписать сколько угодно раз и сделать из нее хотя слова к песне "Владимирский централ". Очевидно, что дроны проголосуют и референдум это утвердит.

Это значит, что Московия наконец избавилась от тлетворного влияния Запада и превратилась таки в автократию де-факто. Один раз Путин провел рокировку с Димоном, поскольку не знал, пройдет ли этот номер, но когда никто даже не пикнул, решил больше не стесняться и назначить себя любимого на вечное правление.

Все это сделано дронами без собственного мышления. Они вносили нужные поправки и они же за них голосовали. И что самое главное, содержание такого относительно небольшого количества дронов намного дешевле и практичнее, чем думать о благосостоянии черни.

Долгое время парк дронов пополнялся новыми машинами в виде гимнастов, боксеров, певцов, космонавтш и прочей, по определению – безмозглой публики, а когда она унифицировалась посредством однотипного технического обслуживания и настройки – сработал как было задумано, – четко и слаженно. Думаю, что там еще драка была за то, кто станет автором поправки, обнуляющей сроки правления Путина, и Терешкову выбрали для этой миссии как одного из самых испытанных, проверенных и надежных дронов.

Так что завалить несколько десятков танков с помощью дронов – одно, а завалить с помощью их же основы государственного устройства – совсем другое. Масштаб несопоставимый.

Есть здесь небольшой, но важный аспект, который вытекает из новой формы РФ. Теперь там власть точно не сменится без большой крови и развала всего лепрозория. Теперь это невозможно физически. Но дроны сработали так, что это станет эпическим крахом, куда более громким, чем крах совка.

Ну а нам надо обратить внимание на то, что дроны зашли и в наш парламент и с оглядкой на то, что они творят в РФ и к чему это приводит, надо делать собственные выводы.

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Аnti-colorados Аnti-colorados
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Конфликт в Сирии Выборы в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: defence-line.org
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Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Успехи турецких дронов сильно преувеличены
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, РАГУЛЯМ Х\А\Н\А, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон - все єто первый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с; кремль москва, В срало Украине!, Фантомаск Разбушевальцман, Казбеков Зуберг, Бондаренко Виктор, Serov Oleg - это все второй один и тот же п\и\д\а\р\а\с; Колобороденко Дмитрий, Балог Изольда, Нонаме Нонаме, Юг Руси, Кувалдин Иван, Minaev Akexey, Poster Shlagov, Петров Толик - все это третий один и тот же путлеровский троллячий п\и\д\а\р\а\с; Пигин Макс, Сергеев Артем, Сибирский Ватник, ХОЗЯИН х\О\Х\Л\О\В, Junio Van, Dehryaryov Ilya, Соловьева Евгения, Ваня Иванов, Бабаев Бабай - это все четвертый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р. Игнорируйте єтих п\а\с\к\у\д. Не давайте єтим с\у\к\а\м зарабатівать. Донецк, Украина.
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Кaцап Кацапыч
Кaцап Кацапыч
Дубровский Владимир, ты параноик или просто элементарный д/о/л/б/о/ё/б!!!
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Все кругом п/и/д/а/р/а/с/ы а я драл'Татьян
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
У нас не дроны. У нас 73% одноклеточных без не то что ума,без мозгов. А мозги есть даже у гуппий
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