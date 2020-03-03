Такой ускоренный режим по внесению изменений в российскую Конституцию со стороны Владимира Путина - очень тесно связан с транзитом власти 2024 года. Есть несколько факторов. Первый — у Путина снижается личная и системная популярность и не просматриваются технологии, которые могли бы ее поднять. В его политическом опыте были три всплеска популярности и все три связаны с войнами — Чеченская, Грузинская и война в Украине. Четвертую войну организовать не получается, Беларусь присоединить не удается. А нужно что-то делать.

Общественное мнение в России так устроено, что "геополитические победы" ценятся выше, чем реальные достижения в экономике. Да, люди понимают, что в экономике все не очень хорошо, но им настолько важно найти ментальную компенсацию за травму распада Союза, что готовы забыть об экономических трудностях, приветствуя "крымнаш" или грузинские события. Понятно, что работает пропаганда, но у значительной части населения есть еще голод на победные вести с полей: мы по-прежнему крутые, нас все боятся.

Такой вариант у Путина сейчас не работает. "Помощи" России уже везде ждут, а значит, крымская эпопея ни в каком направлении невозможна. Присоединить кого-то там или победить уже не удается.

Владимир Путин

Ждать экономического роста в условиях путинской политики тоже не приходится. Поэтому понятно, что в ближайшие несколько лет будет продолжаться разочарование людей из-за продолжающихся экономических трудностей и отсутствия побед на внешнем рынке. Поэтому Путину надо ускорятся. Это первая причина.

Вторая — чисто технологический расчет. Для того чтобы проявить себя в качестве лидера страны после 2024 года или даже в среднесрочной перспективе, нужны какие-то перемены в юридическом поле. Путин президентствует уже четыре строка, а де-факто пять, и трудно объяснить народу, что пятый или шестой строк — это хорошо. Даже у самых неквалифицированных людей есть понимание, что в Конституции-то записано некоторое ограничение прав. Даже в 2011-м году, после рокировки с Медведевым, у россиян было большое разочарование. Они себя чувствовали обманутыми. И не потому, что им так сильно нравился Медведев, а потому, что были нарушены правила игры.

Идти на уже на шестой строк для Путина было бы слишком рискованно. Какой-то африканский или азиатский стандарт Путину не подходит. Ему нужно подстелить юридическую соломку и сделать это надо до 2021 года — следующих парламентских выборов. Сейчас Дума абсолютно управляема и подконтрольна, может принять любой закон, который устраивает Путина, а после 2021-го бог знает, какой она будет. Даже после московских протестов состав Московской городской думы не радикально, но изменился. Поэтому в Кремле придумывают варианты перепрыгивания через проблему 2024 года.

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