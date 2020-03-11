Путин ускорил выдачу гражданства украинцам

Правительство России одобрило закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.

Как сообщил ТАСС, такое решение принял Совет Федерации РФ. Согласно закону, украинцы и белорусы, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Теперь украинцы и белорусы могут стать "носителями русского языка" без экзамена

В настоящее время, украинцы и белорусы могут быть признаны носителями русского языка только при прохождении собеседования или сдачи экзамена. Такое положение дает возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Закон в случае его подписания президентом РФ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России подготовили законопроект, который позволит получать российские паспорта, не отказываясь от другого гражданства.

Напомним, что 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

СНБО Украины запланировал ответные меры, но подробности раскрывать не стали, сославшись на секретность. А президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Путина по поводу паспортов. Он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных стран"

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