МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

''Путин, умри!'' Новогоднее поздравление президента РФ обернулось позором

5.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин оскандалился с новогодним обращением к россиянам в 2019-м году. Опубликованный на YouTube ролик засыпали гневными комментариями и поставили более 50 тысяч дислайков.

Как обратил внимание пользователь Facebook Vitaly Oi, все негативные реакции и дислайки позже удалили, но при этом остался скриншот, на котором видно их количество.

''Путин, умри!'' Новогоднее поздравление президента РФ обернулось позором

На момент написания новости ролик набрал более 20 тысяч дислайков и 1,8 тыс. лайков.

''Путин, умри!'' Новогоднее поздравление президента РФ обернулось позором

Слова из обращения Путина сильно разозлили россиян и многие указали на тот факт, что при его президентстве бедность в стране только усиливается.

Новости
Привет от Путина: оккупанты отличились новым маразмом о Крымском мосте

"В будущее" мы все равно прорвемся, но без тебя, твоих друзей, твоей бюрократии и твоих "силовиков". Ты не Россия. После тебя Россия останется и начнет технологически, культурно, экономически развиваться, а люди богатеть. Но не благодаря твоим усилиям по нашему ограблению, а вопреки. И развивать Россию будут не чиновники, не православные казаки и байкеры, не попы, не твои сослуживцы по КГБ, а презираемые и ограбляемые вами "креаклы" (инженеры, ученые, технологические предприниматели)", - написал Vitaly Oi.

В комментариях к публикации с его мнением согласились другие пользователи: "Очень точный анализ всей этой мишуры!", "Особенно лицемерно, подло и паскудно прозвучали слова о повышении благосостояния… Благо я вовремя сообразил, что это он своих воров, виолончелистов, тренеров и прочих чекистов имел в виду. Наверное", "Подписываюсь под каждым словом", "Комменты/лайки отключили, было 13к/-75к".

''Путин, умри!'' Новогоднее поздравление президента РФ обернулось позором
''Путин, умри!'' Новогоднее поздравление президента РФ обернулось позором
''Путин, умри!'' Новогоднее поздравление президента РФ обернулось позором
''Путин, умри!'' Новогоднее поздравление президента РФ обернулось позором
''Путин, умри!'' Новогоднее поздравление президента РФ обернулось позором
''Путин, умри!'' Новогоднее поздравление президента РФ обернулось позором
''Путин, умри!'' Новогоднее поздравление президента РФ обернулось позором

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко во время новогоднего обращения проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Россия
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
10
Смешно
8
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Makc Махов
Makc Махов
Пу-тин Хуй-ло капут! Кацапстану позор! 🇷🇺😜🖕🏿😀😁🖕🖕🏼🖕🏼
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Ну а теперь на ютубе я увидел цифры долбоёба-старосты шоколадного, ссука, утритесь хахлы поганые! 617-ти понравилось, и 1111-ти кулями обложили алкоголика!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Makc Махов
Makc Махов
Гольдман Алексей, на Ютубе кацапа 🇷🇺🐷 фюрера сосущего хуй ты тоже видел? 🖕😜🇷🇺😁😀🖕🏼🖕🏿
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Какая ахинея.новость достойная кастрюль
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Makc Махов
Makc Махов
Сергеев Антон, геев Питон, все Кацапы на защиту фюрера кацапского рейха Путина-хуйло! Хайль Путин! Пу-тин Хуй-ло капут! 🖕🏼🖕🇷🇺😁😀🇷🇺😀😁😁🇷🇺🖕😜
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги