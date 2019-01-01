''Путин, умри!'' Новогоднее поздравление президента РФ обернулось позором

Президент России Владимир Путин оскандалился с новогодним обращением к россиянам в 2019-м году. Опубликованный на YouTube ролик засыпали гневными комментариями и поставили более 50 тысяч дислайков.

Как обратил внимание пользователь Facebook Vitaly Oi, все негативные реакции и дислайки позже удалили, но при этом остался скриншот, на котором видно их количество.

На момент написания новости ролик набрал более 20 тысяч дислайков и 1,8 тыс. лайков.

Слова из обращения Путина сильно разозлили россиян и многие указали на тот факт, что при его президентстве бедность в стране только усиливается.

"В будущее" мы все равно прорвемся, но без тебя, твоих друзей, твоей бюрократии и твоих "силовиков". Ты не Россия. После тебя Россия останется и начнет технологически, культурно, экономически развиваться, а люди богатеть. Но не благодаря твоим усилиям по нашему ограблению, а вопреки. И развивать Россию будут не чиновники, не православные казаки и байкеры, не попы, не твои сослуживцы по КГБ, а презираемые и ограбляемые вами "креаклы" (инженеры, ученые, технологические предприниматели)", - написал Vitaly Oi.

В комментариях к публикации с его мнением согласились другие пользователи: "Очень точный анализ всей этой мишуры!", "Особенно лицемерно, подло и паскудно прозвучали слова о повышении благосостояния… Благо я вовремя сообразил, что это он своих воров, виолончелистов, тренеров и прочих чекистов имел в виду. Наверное", "Подписываюсь под каждым словом", "Комменты/лайки отключили, было 13к/-75к".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко во время новогоднего обращения проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией.

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