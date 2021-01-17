Путин "умирал" уже сто раз, он никуда не уйдет, – Эггерт

Все разговоры на тему возможной смерти президента России Владимира Путина – это чистой воды фантазии.

Как сказал в интервью OBOZREVATEL российский журналист и публицист Константин Эггерт, Путин "умирал" уже сто раз. Но о его здоровье знают только лечащие врачи, поэтому спекулировать на этой теме бесполезно.

"Мы не видим никаких признаков ухода Путина, хотя сценарий, при котором ему это было бы выгодно, наверное, можно сконструировать. Но разговоры об этом уходе звучат не первый год. Еще со времен, когда президентом стал Медведев. А это было уже 12 лет назад", – отметил он.

Эггерт не думает, что Путин будет чувствовать себя спокойно, уйдя с поста президента.

"Он же не может последовать тропой Дэн Сяопина, Ли Куан Ю или других, более мудрых, чем он, авторитарных правителей. В России твой аппаратный и политический вес определяется табличкой на дверях кабинета. Вот если на ней написано: "Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил и прочая, и прочая" – это значит, что ты самый главный и сильный. Как только ты уходишь на какую-то другую должность, все тут же меняется", – подчеркнул журналист.

По его словам, он не может представить себе Путина, снова уходящего на пост премьера.

"Едва ли он захочет отвечать за экономику и даже формально представать для утверждения перед Государственной думой. Трудно представить себе должность, помимо президентской, на которой Путин не будет рисковать своей свободой, а возможно, и жизнью", – считает Эггерт.

Он добавил, что для Путина неприемлема ситуация, при которой он позвонит новому президенту и захочет высказать свое мнение по поводу отношений с НАТО или назначения министра экономики, и услышит от президентского секретаря: "Президент вам, Владимир Владимирович, перезвонит тогда, когда у него будет время. Спасибо, до свидания".

Как сообщал OBOZREVATEL, Эггерт считает, что Путина устраивает нынешняя ситуация с оккупированными Донбассом и Крымом, поэтому переговоры по урегулированию отношений с Украиной в этих вопросах затихли.

Полное интервью OBOZREVATEL с Константином Эггертом читайте по ссылке.