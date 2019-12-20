"Путин уйдет!" Журналист вычислил "секретный код" на пресс-конференции главы России

Российский журналист Михаил Ростовский, проанализировав пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, пришел к выводу, что разговорами об изменении Конституции, он лишает своих сменщиков возможности быть у руля государства два срока.

Напомним, что Путин заявил, что рассматривает возможность изменить норму Конституции, согласно которой один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков "подряд". В частности он говорил об отмене оговорки "подряд".

Как Ростовский пишет в своей статье для MK.RU, слово “подряд” в пункте 3 статьи 81 Конституции позволило Путину растянуть срок своего фактического пребывания у руля российского государства почти на четверть века, но своих сменщиков такой возможности он намерен лишить.

Журналист вычислил "секретный код" на пресс-конференции Путина Корреспондент

"Президент четко выразил свое негативное отношение (интересно, где это негативное отношение было раньше) к этому слову из шести букв. Иными словами, если Путин не передумает, будущим президентам России придется удовольствоваться двумя сроками по шесть лет", – написал журналист.

Он отметил, что, возможно, россияне увидели "контуры нового российского политического пейзажа, который возникнет после 2024 года".

"Из президентов Владимир Владимирович уйдет – иной вариант даже не обсуждается. Его возвращение на пост премьера представляется маловероятным – все хорошо в меру. Но уйдет ли Путин совсем из российской политики? Точно нет – в каком-то статусе он там останется. Но вот в каком именно?

Такой статус легче всего себе представить при условии значительного повышения политического веса парламента. Короче, делаем зарубку на будущее и ждем новых прозрачных намеков сверху", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин сделал циничное заявление о том, что для него русский, белорусский и украинский народы едины.

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