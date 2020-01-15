Путин назначил замену Медведеву и готовится уйти: кто станет президентом РФ и чем грозит Украине

ОБНОВЛЕНО: Владимир Путин предложил кандидатуру Главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

В России началась операция "Преемник". При этом место Владимира Путина займет не очередной силовик, или вчерашний олигарх, а именно Владимир Путин.

После отставки российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым после федерального послания президента, в России начинается передел власти.

Все, что важно знать о возможном перевоплощении Путина и как это повлияет на Украину – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Дмитрий Медведев уходит в отставку. Вероятно, следующим премьер-министром России станет человек, которого Путин может выбрать новым президентом. Уже известно, что премьером станет Михаил Мишустин;

Все произойдет постепенно. Пользуясь поддержкой Кремля и лично Путина, глава правительства будет наращивать рейтинг до 2024 года;

Путин предложил ряд громких изменения в Конституцию. Их главная цель ослабить будущего преемника, а за самим главой Кремля сохранить все рычаги власти;

Будет создан отдельный орган, а Путин займет пост "лидера нации", который правит над всеми.

Что произошло в России и почему именно сейчас

Владимир Путин выступил с 16 ежегодным посланием к Федеральному собранию. В 2020 году выступление главы страны-агрессора впервые транслировали на улицах (на крупнейших медиафасадах российской столицы), в метро и даже по радио в такси. То есть желание разнести основные тезисы у Кремля было просто колоссальным.

Путин много говорил о социальных проектах и общих планах. Пригрозил миру новейшими российскими ракетами, отметив, что впервые Россия никого не догоняет, а уже владеет оружием, которое остальным странам только предстоит создать. Но важное здесь другое, а именно изменения в Конституцию России.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Вот основные тезисы:

Передача части президентских полномочий парламенту. Законодательный орган сможет утверждать главу правительства, заместителей и министров;

Изменить процедуру назначения силовиков. Сейчас их назначает президент, а Путин предлагает это делать с согласия Совета Федерации;

Превратить Государственный совет в Конституционный орган;

Дать право Совету Федерации увольнять от должностей судей Конституционного и Верховного судов;

Поднять ценз оселости для президента России с 10 до 25 лет;

Изменить положение о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд.

Если оценивать заявление Путина по верхам, то здесь явно заложен посыл для преемников, которые пойдут в президенты уже после 2024 года. Следующий российский президент потеряет часть полномочий и станет зависимый от Совета Федерации. В частности он не сможет самостоятельно утверждать руководителей силовых ведомств или главу правительства.

Владимир Путин же, вероятно, станет главой Совета Федерации. Неким "патриархом", который до конца жизни будет контролировать ситуацию в стране. Будущий же президент по задумке должен быть абсолютно лояльным человеком, который с одной стороны будет крепко связан Советом Федерации, с другой стороны более четкими требованиями Конституции.

Путин сохранит власть

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар уверен, сегодняшнее заявление Путина – начало операции "Преемник". "На самом деле Путин на пенсию не собрался и настроен передать власть Путину. Только уже не президенту. В России началась операция "преемник Путина". И это не всегда ведомый Медведев. Здесь нужен лидер. Очевидно, это будет кто-то из силовиков.

Судя по всему, мы видим реализацию традиционной схемы "Ботокс в бороду, бес – в ребро". Власть ВВП передавать никому не собирается, если говорить о фамилиях. Если о должности, то значительная часть полноты власти перейдет к парламенту РФ.

Фактически, срочная перекройка Конституции – скрытая форма дальнейшей узурпации власти. После 2024 Путин займет пост в советской вертикали, например, главы новосозданного Госсовета. Или, в крайнем случае, премьера... хотя, пазлик больше указывают на его парламентский вектор...", – подчеркнул Сохар.

Международник Илия Куса уверен, что ни о каком конце "эпохи Путина" речи быть и не может. Власть никто отдавать не будет.

"Цель этого манёвра – снижение токсичности Кабмина и подготовка благоприятной почвы для реализации политических трансформаций внутри системы, о которых говорил Путин в послании Федеральному собранию", – пояснил международник.

Действительно, многие изменения, озвученные Путиным, прямо указывают на его формальный отход от власти. Де-факто Путин же свое влияние как минимум постарается сохранить. Как считает финский журналист и писатель Дмитрий Запольский, близко знающий Владимира Путина, глава Кремля специально внес поправку о повышении ценза оседлости с 10 до 25 лет, чтобы отсечь часть конкурентов.

"Это такой посыл Михаилу Ходорковскому или другим варягам, которые или учившимся за границей, имевшие какое-то ВМЖ, не смогут балотироваться в президенты. Возможно, это готовый посыл Алексею Навальному или любым другим людям, кто учился когда-либо за границей. Довольно интересный момент, но он сугубо тактический, не стратегический. Путин не стратег, он тактик и все эти предложения – тактические", – рассказал OBOZREVATEL Запольский.

Частично его слова дополняет и российский журналист Игорь Яковенко. "Путин решил таким образом продлить свое самодержавие путем отбрасывания хвоста. Как ящерица отбрасывает хвост". Также он уверен, что Медведева снял с должности лично Путин, а нового премьера (преемника) пока никто не назовет.

"Он убежден в том, что "это решение Путина, а не Медведева, поскольку у Медведева в принципе нет такой опции – принимать решения", – пояснил OBOZREVATEL Яковенко.

Для Украины этот переход пока ничего хорошего не сулит. Почему?

Путин постарается максимально сохранить тональность власти. То есть все, что касается "защиты русского мира, языка, религии и культуры" по всему миру сохранится. В этом плане на Украину будет оказываться как минимум такое же давление;

Учитывая, что будущий президент получит ограниченную власть (а вероятно будет и лояльным человеком), Владимир Путин и дальше продолжит негласно курировать силовиков, судей и так далее;

Вполне возможно, что при таком варианте преемник продолжит агрессивную политику как в отношении Украины, так и "западного мира".

В любом случае, в начале 2020 года Владимир Путин начал масштабную кампанию под названием "трансформация". С одной стороны – она ознаменует окончание эпохи президентства. С другой – создаст некий аналог "лидера нации", который и дальше будет управлять Кремлем как неформальными, так и конституционными связями.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.