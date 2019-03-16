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"Путин уйдет добровольно!" Журналист предсказал будущее России

1.4тЧитать материал на украинском

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин добровольно покинет свой пост.

Такое мнение высказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко в интервью "Собеседнику", отвечая на вопрос о будущем РФ.

"Я в этом уверен (Путин уйдет добровольно. – Ред). И его преемник, формально сохраняя преданность и преемственность, развернет все в сторону", - отметил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

По словам Доренко, человек, который придет после Путина, будет править под портретом Путина.

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"Но содержательно он будет, разумеется, его подменять: нас ожидает, по моим ощущениям, неосталинизм, но преемник получит монополию на трактовку путинского наследия. И это будет конфликтно, может быть, даже страшно: при живом Путине преемник запретит ему объяснять его собственную политику", - уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

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Персона
Сергей Доренко
Место
Россия
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