"Путин уйдет добровольно!" Журналист предсказал будущее России

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин добровольно покинет свой пост.

Такое мнение высказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко в интервью "Собеседнику", отвечая на вопрос о будущем РФ.

"Я в этом уверен (Путин уйдет добровольно. – Ред). И его преемник, формально сохраняя преданность и преемственность, развернет все в сторону", - отметил он.

Владимир Путин ТАСС

По словам Доренко, человек, который придет после Путина, будет править под портретом Путина.

"Но содержательно он будет, разумеется, его подменять: нас ожидает, по моим ощущениям, неосталинизм, но преемник получит монополию на трактовку путинского наследия. И это будет конфликтно, может быть, даже страшно: при живом Путине преемник запретит ему объяснять его собственную политику", - уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

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