Кажется, я начал понимать, почему так торопился Путин, когда разогнал на "ровном месте" Правительство Медведева и спешно, пока народ не опомнился, изменил "под себя" и без того "суперпрезидентскую" Конституцию. Выводы, к которым я пришел, однозначно говорят, что всех нас ждут бурные времена скорой политической турбулентности и непредсказуемых перемен.

Два события сделали ситуацию в России более понятной и ясной: корона-кризис и...отравление Алексея Навального. Да, именно это преступление стало последним пазлом, которого не хватало в сложной мозаичной картине настоящего, дающей ключ для лучшего понимания скорого будущего. Хочу подчеркнуть, что я никогда не был поклонником конспирологии, поэтому в нашем анализе мы будем руководствоваться только логикой и общеизвестными фактами.

Итак, начнем с дикого случая отравлению Навального, которое ОДНОЗНАЧНО было совершено ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТЬЮ РФ. Будь это не так, Кремль давно бы выступил с заявлением о своей непричастности к этому преступлению, а самое главное, предпринял бы все меры, чтобы оправдаться, найти виновных и доказать всему миру, что Путин и его власть не устраняет своих политических противников криминальными методами. Предположим, что внутри Кремля сложился заговор с целью "скомпрометировать нацлидера". Условные Патрушев и Золотов за спиной вождя решились на такую спецоперацию и провалили ее, нанеся Путину и его режиму ГИГАНТСКИЙ УЩЕРБ! Ведь теперь и навсегда в глазах мировых лидеров Путин — бандит, мировой изгой, а в отношении РФ будут приняты новые жесткие санкции, которые наотмашь ударят по экономической и финансовой прочности власти, а также приведут к огромным экономическим потерям придворных олигархов. Стал бы Путин безропотно терпеть такое унижение, политическое и моральное "обнуление", обладая неограниченной властью в стране? Ведь он сегодня в одночасье способен решить судьбу любого человека в орбите власти России, снять с должности, подвергнуть аресту и следствию. Зачем ему брать на себя чужую вину, чужой криминал?! Оставим пока этот вопрос без ответа. Чуть позже Вы поймете, почему.

Теперь анализируем другие общеизвестные факты. Путин ужасно торопился изменить Конституцию, проводя ради этого "спецоперацию прикрытия", т.е. смену Правительства. Вы помните, в какой спешке проходило принятие поправок: даже "голосование на пеньках" шло в разгар эпидемии. Песков в итоге был вынужден заявить, что Путин не хотел, чтобы до 2024 его считали "хромой уткой". Типа "обнуление" сроков и новые поправки были срочно необходимы, чтобы придворные не интриговали, и вся властная вертикаль продолжала бы стабильно работать. Но обратите внимание на три странных публичных фактора:

1) Путин по-серьезному с февраля с.г. самоизолировался "в бункере", продолжает там находиться большую часть своего времени, а совсем недавно Кремлем оглашено сообщение, что он продолжит руководить страной в таком режиме практически до конца года. Почему он так боится этого вируса? Все мировые лидеры, даже возрастные Трамп и Меркель, например, спокойно работают, соблюдая необременительные меры безопасности. Борис Джонсон, президент Аргентины, а также десятки министров в разных странах мира вообще благополучно им переболели без последствий, никто из них не умер, потому что у людей такого уровня есть возможность получать качественную медпомощь. Как мы знаем, персонально под Путина недавно выстроен огромный больничный корпус, оснащенный лучшим медоборудованием; чего тогда так жестко "самоизолировался" наш Обнуленный? Тем более что в авторитарной стране, управляемой "в ручном режиме", любой длительный отход от управления истеблишментом чреват полной потерей власти. Вспомните дворцовые перевороты хотя бы за несколько последних десятилетий!

2)Публичные выступления Путина стали работать не в плюс, а в минус. Даже его большое интервью, показываемое частями как сериал, пришлось снять с экранов ввиду явного негативного эффекта, которое оно производило в силу неадекватных суждений вождя о реальности и проблемах страны. Его выступления по стилистике, лексике, темпу и яркости стали заметно хуже. А ведь раньше такого не было, Путин всегда неплохо говорил на публике.

3)Наконец, очень странные "опоздания" Путина на свои обращения к народу, которые он делал из бункера в записи. Как можно опоздать на запись заранее анонсированного выступления? Никак. Поэтому складывается однозначное впечатление, что невидимое нам редактирование его записей кремлевскими "кукловодами" шло до самых последних минут до начала трансляции.

Теперь вернемся к покушению на Алексея Навального. Оно ожидаемо вызвало в мире шквал эмоциональных осуждений и резких заявлений. Новые жесткие санкции против России и верхушки путинской элиты уже практически неизбежны: в мире звучат призывы к отключению РФ от мировой платежной системы (SWIFT) и даже к нефте-газовому эмбарго. Это однозначно приведет к полному коллапсу экономики РФ и быстрому концу путинизма. Ни о каком сроке после 2024 тут вообще не идет, режиму дожить бы (политически) до 2021-2022!

Но Путин никаких шагов по нормализации ситуации не принимает. Ему как будто все равно, что будет происходить в мире. Кремль от преступления не отмежёвывается, виновных не ищет, никого с должностей не снимает. Вместо этого вяло огрызается и неумело врет. Почему же Путин позволяет так себя уничтожать как политика и лидера великой державы? Есть лишь два предположения об истинных причинах происходящего.

Первая: Путин тяжело болен, физически или ментально (это мое личное предположение, мое оценочное суждение, основанное на изложенных ранее фактах). Ему уже сложно объективно оценивать реальность, делать грамотные заявления, адекватно общаться с окружением; он потерял интерес к жизни и своему будущему. Этим положением вождя и потерей им "политической воли" (то есть способности самостоятельно принимать решения) пользуется ближайшее окружение, топорно действуя от его имени и совершая непоправимые ошибки, чреватые тяжкими последствиями. (Обратите внимание, сколько в сетях в последние месяцы "сенсационной информации" о том, что Путина якобы давно заменили на двойника!)

Если властью вместо Путина уже обладает верхушка силовиков (а кто же еще?!), тогда становится логичной линия на конфронтацию со всем миром, безумную жестокость репрессий и отравление Алексея Навального как лидера протестного уличного движения. Кстати, в этом случае физическое устранение, аресты или заключение в тюрьмы других лидеров оппозиции — лишь вопрос времени. Потому что в Кремле и в силовых структурах прекрасно понимают: массовый социальный протест не за горами, а его слияние с протестом политическим представляет серьезная угроза любому Правительству. Вот почему "выбивание" лидеров протеста, выдавливание их из страны становится одной из важнейших задач на период политической "турбулентности" при транзите власти.

Второй вариант немногим отличается от первого: Путин уже решил уйти со своего поста добровольно (по состоянию здоровья, например). Тем не менее он пока находится в твердом уме, но уже четко договорился со своим ближайшим окружением на ТРАНЗИТ ВЛАСТИ и подбор ПРЕЕМНИКА. Силовики же на этот период получили полный карт-бланш на усмирение народа ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ и устранение всех препятствий (лидеров оппозиции), которые могут помешать этому процессу и взбаламутить Россию. Тогда не только выведение из строя Навального имеет свою логику, но и конституционное "лыко" тоже "в строку" — новый президент по измененной Конституции будет обладать полномочиями бОльшими, чем сам Путин, чтобы удержать полученную власть в условиях кризиса, охватившего Россию. А там, полагают идеологи смены лидера, вдруг все наладится. Например, вырастут цены на нефть и газ…

То есть по-любому Путин скоро уходит, а его истеблишмент намерен сохранить его режим в слегка модернизированным виде, заодно (чем черт не шутит?) осторожно списать многие проблемы и ужасы нынешнего времени на стареющего и уходящего вождя. Таким образом путинское окружение надеется сохранить прежний курс, а главное, свои позиции во власти (наворованные и захваченные активы и многомиллардные состояния) без Путина. Вот, на мой взгляд, логический смысл происходящих изменений в Кремле и вокруг него.

Никаких иных РЕЗОННЫХ И РАЗУМНЫХ предположений из событий последних месяцев сделать просто невозможно. Единственная альтернатива — что вся верхушка власти тронулась умом и упорно ведет страну к гибели. Но невозможно поверить в одномоментное коллективное сумасшествие десятков придворных чинуш и миллиардеров. Все-таки у них должен работать банальный инстинкт самосохранения! В любом случае, полагаю, в России уже началась подготовка к смене лидера. О правильности тех или иных вариантов транзита власти мы можем еще гадать, но смысл происходящего вряд ли может оказаться иным. Предположу, что (судя по спешке) по времени "смена караула" — вопрос нескольких месяцев. Ведь промедление в условиях разрастающегося в России кризиса по-настоящему смерти подобно!

И последнее: несмотря на происходящее "вверху", я ни на грош не верю в успех "операции преемник". Дело вовсе не в фамилии нового вождя и даже не в его харизме: без кардинальных ПОЛИТИЧЕСКИХ реформ, построения СМЕНЯЕМОЙ И ПОДКОНТРОЛЬНОЙ системы коллегиальной власти Россия обречена. На прозябание, бунты, революцию, гражданскую войну, даже на территориальный распад.(нужное подчеркнуть!) Это главное, что мы должны понимать про наше будущее.