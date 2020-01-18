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18 января • обновлено в 18:03
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Путин угрожал убить Януковича? Пионтковский раскрыл эксклюзивные подробности

3.4т
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Российский президент Владимир Путин угрожал убийством бежавшему с Украины экс-президенту Виктору Януковичу, если он подпишет Ассоциацию с Европейским Союзом в 2013 году.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал политолог Андрей Пионтковский. По его словам, такую историю поведал ему посол одной из европейских стран, который хорошо знал Януковича. Его фамилию Пионтковский не раскрыл.

"Расскажу вам историю, которую мне пересказывал посол одной из европейских стран. Помните, как Янукович совершенно неожиданно отказался от европейской ассоциации? Он держался где-то до ноября 2013 года. Беседуя с одним из послов, я спросил: "А чего же испугался Янукович?". И он мне ответил: "На последней встрече Путин ему объяснил – его просто убьют", – поведал политолог.

Виктор Янукович и Владимир Путин

Виктор Янукович и Владимир Путин

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Кроме этого, в интервью, которое выйдет в ближайшее время, читайте мог ли президент Украины Владимир Зеленский провести тайные переговоры с помощником Путина по Донбассу Владиславом Сурковым в Омане.

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Как сообщал OBOZREVATEL, государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить информацию о пересечении границы президентом Владимиром Зеленским, когда он направлялся на отдых в Оман.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Соглашение об ассоциации с ЕС Российско-украинский конфликт
Персоны
Андрей Пионтковский Владимир Путин Виктор Янукович Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
убийство Новости России
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Пионтковский насиловал мальчиков. Эту историю мне рассказал посол одной из европейских стран.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, тебе самому не стыдно такое печатать?? Или х*хлод*билы все сожрут?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Янык позорный трус!!!!такому "царем" быть не гоже!тфу даже противно вспоминать,трусливая собака
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