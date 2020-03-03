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3 марта • обновлено в 18:34
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Путин уговорил Эрдогана отвести войска

2.3т

Ситуация по турецко-российском противостоянию в Сирии начала немного проясняться. Вчера, во время телефонных переговоров Эрдогана и Путина, было достигнуто соглашение о прекращении активных боевых действий, причем – Эрдоган согласился вывести войска из Саракиба, поскольку Путину это было принципиально важно, и как сообщают источники, уже военные РФ начали задавать неприятные вопросы, по поводу своего военно-политического руководства.

Говорят, что Эрдоган согласился отвести войска и отозвать свою авиацию, но пообещал, что легко вернет и Саракиб и всю зону деэскалации, в случае чего. Путин же пообещал разобраться с "провокаторами", которые устроили засаду на турецких военных и пустить их в расход по законам военного времени.

Поэтому турецкие войска не потерпели никакого поражения в Саракибе, а отошли, получив соответствующий приказ. Так что никакой победы россиян там нет и быть не могло. Косвенно это подтверждает то, что туда вошли бронемашины в ливреях военной полиции, а не танки, как это всегда бывает. Шли и танки, но танки турки сожгли на трассе. На всякий случай.

Эрдоган пообещал, что любая самодеятельность "третьих сил" будет уничтожена.

Около 3-4 часов назад третья сила таки нарушила достигнутое соглашение и сначала перемещаться в направлениях, где их не должно быть, и замес продолжился. Видимо, турецкие военные имели приказ лупить противника без дополнительных приказов, если они окажутся в таких местах.

На данный момент идут сообщения о том, что нанесены воздушные удары минимум по 10 целям, в результате чего уничтожена бронетехника противника. Все удары нанесены вне Саракиба.

Кроме того, есть сообщения о том, что в районе Идлиба сбиты еще два самолета "режима", один из них L-39, пилот покинул машину но погиб. Как – не сообщается. Из Идлиба пишут, что над городом постоянно кружат 2 F-16 TAF. И буквально в течение этого часа, был сбит дрон противника.

В общем, ситуация напряженная и раздача может возобновиться в один момент. Поэтому сыпать на Эрдогана – нет смысла. Он осуществляет какой-то свой план, который мы можем наблюдать лишь по тому, что заметно и не видим большей его части.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Сирия
Теги
война Новости России
Источник
Источник: defence-line.org
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