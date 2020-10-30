Путин удивил сеть нервным поведением: видео с бумагами стало вирусным

В сети набирает популярности видео с президентом России Владимиром Путиным, на котором засняли, как он странно перекладывал бумаги с места на место и нервничал.

Инцидент произошел на инвестиционном форуме в четверг, 29 октября. Президент РФ, делая вид, что слушает доклад чиновника, нервно перебирал бумаги (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На кадрах видно, как Путин сначала берет большую папку и вкладывает в нее документы. Затем он извлекает их и перекладывает на другую сторону. Через несколько секунд он снова берет бумаги, скрепляет их и кладет опять в папку. В конце концов он откладывает документы, но берет ручку и другие бумаги.

В комментариях к публикациям пользователи высмеяли поведение президента РФ. В частности, на Twitter-странице "Разбираются. Потерпите" комментаторы предположили, что такие действия президента – это последствия "долгого сидения в бункере" или побочные эффекты от препаратов, некоторые предложили дать Путину кубики, часть посчитала, что президент занят "самыми важными делами в стране".

"Крыша едет, не знает что делать", "Поведение такое у людей, злоупотребляющих веществами, я видела много раз", "Все, хуже уже не будет, расходимся", "Двойник сошел с ума. Где санитары?", "Деловой, как воробей на помойке", "Он вменяемый хоть?", "Соловей же все намекает. А тут возможно что "лекарства дают побочный эффект", "Это старческое", "Банкетный опять забыл таблетки выпить", "Один из синдромов навязчивых состояний. Или тупо не готов", "Это очень похоже на начинающуюся деменцию", Нет, не деменция. Наколот кучей препаратов, сказывается на моторике", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи потроллили Путина перед визитом в Абу-Даби из-за исковерканного в Саудовской Аравии гимна РФ.