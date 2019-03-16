"Путин, убирайся домой!": В Крыму взбунтовались против оккупантов

Возле украинского контрольно пропускного пункта "Чонгар" на административной границе с Крымом открыли выставку, посвященную российской агрессии.

Как сообщает Крым.Реалии, на ней представлены тематические карикатуры, высмеивающие российский оккупационный режим.

"Конечно, пять лет оккупации, это срок уже немалый. Тем не менее, борьба продолжается. Мы всеми силами пытаемся противостоять агрессии врага. Мы показываем, что никогда не согласимся с оккупацией Крыма, и борьба с нашей стороны будет продолжаться", – рассказал глава Херсонского регионального Меджлиса крымскотатарского народа Ленур Люманов.

На выставке представлены плакаты дизайнера Андрея Ярмоленко с лозунгами: "Путин, убирайся домой!", "Крым наш", "Крым будет свободным", и так далее.

"Пять лет назад, 16 марта, Россия вошла в позорную историю псевдореферендумом на украинском полуострове Крым, признавая эту территорию якобы своей. Тем самым лишив нормальной жизни тысяч наших украинцев. Это наша общая боль, пока территории не вернутся в единый состав Украины", – отметил в своем выступлении глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.

Отмечается, что выставка организована по инициативе общественной организации "Корпус справедливости", Крымскотатарского Ресурсного Центра совместно с международным гражданским движением за деоккупацию Крыма и солидарность с крымскотатарским народом #LIBERATECRIMEA при поддержке местных администраций, Государственной пограничной службы Украины и Херсонского регионального Меджлиса крымских татар.

Экспозиция будет открыта до 31 марта. Затем плакаты планируют передать в местный музей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

При этом депутат нелегитимной Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать украденный у Украины Крым.

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