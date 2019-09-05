Путин "уберет" Медведева? Появились неоднозначные сигналы из Кремля

Президент РоссииВладимир Путин в последнее время изменил свое отношение к премьеру Дмитрию Медведеву, в частности, из-за допущенных ошибок.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Незыгарь" со ссылкой на источники. "Летом, в отсутствии президента, Медведев снова допустил значимые стратегические ошибки – не сумел наладить ситуацию, связанную с московскими протестами. И фактически самоустранился от решений", – говорится в заявлении.

Отмечается, что претензии к Медведеву идут со стороны руководства Администрации президента РФ.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин "Ведомости"

"В аналитических докладах приводятся данные, что премьер неспособен обеспечить контроль и реализацию нац проектов; отказался заниматься реформированием "Единой России" и поддержал крайне абсурдную идею о 4-дневной рабочей неделе в отместку своему оппоненту главе профсоюзов Шмакову", – сказано в сообщении.

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