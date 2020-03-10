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10 марта • обновлено в 21:19
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Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
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Путін царюватиме в Росії аж до смерті

18.7т
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Всі ці танці навколо створення Держради, яку намагалися придумати в Росії, зміни до Конституції, всі гадали: "а для чого це?". Раптом вийшла ця чудова жінка, космонавт Валентина Терешкова, якій, до речі, виповнилося 83 роки, і запропонувала увінчати молодого (депутат Держдуми, перша в світі жінка-космонавт Валентина Терешкова запропонувала обнулити президентські терміни після прийняття поправок до Конституції. – ред).

Звісно, що Конституційний суд підтвердить конституційність пропозиції Терешкової. Якщо Путін захоче вічно керувати Росією через механізм президенства, то у нього буде така можливість. Окрім цього, у нього є й інші можливості лишитися при владі. Він може бути головою поки що не дуже конституційної Держради, він може бути головою уряду, головою партії "Единая Россия" чи якоїсь іншої партії, яка йому заманеться. Який би механізм він не обрав, це буде механізм імені Путіна, його вічного царювання аж до смерті.

Владимир Путин

Владимир Путин

Gazeta.ru

Є ше одна пропозиція. Якщо Путін більше не захоче бути при владі, то в Конституцію вноситься пункт про те, що колишні президенти стають сенаторами у Раді федерації і мають пожиттєву недоторканість. Механізмів у Путіна багато. Буде так, як йому захочеться.

Нагадаю, що пані Терешковій виповнилося 83 роки і це говорить про те, що бабусі обирають дідуся. Але час невпинно йде вперед, так що плани планами, але вони будуть дуже короткостроковими.

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Тема
Выборы в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Зважаючи на - "Так, людина смертна, але це було б ще півбіди. Погано те, що вона іноді раптово смертна, ось у чому фокус!"(С) Та зважаючи на: "Випадок - улюблений псевдонім Бога!"(С), маємо надію. Маємо...
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Макаренко Степан
Макаренко Степан
Бедная страна которая их 140 млн., не способна подобрать мужчину или женщину на пост Президента, даже путем проб и ошибок. Даже удивительно, как они не развалились без Путина за 4 года, пока правил Медведев.
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Великая Алиса
Великая Алиса
е=бучие модеры не дают мне опубликовать всю статью об А-ргунском бое..а мне есть что рассказать.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Великая Алиса, Вяликая )))) От скромности ты не умрёшь )))) Найди и почитай. Текст большой. "Офицер-десантник ведет собственное расследование: как погибли его сын и однополчане сына. Материал 2001 года". Всем полканам и генералам, направившим ребят на смерть, нужно оторвать бубенцы без наркоза .
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