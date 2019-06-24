"Торгует неприятностями": Путина уличили в новой авантюре

Если конфликт между США и Ираном перейдет в горячую фазу, Россия обязательно вмешается в него.

"Путин вмешивается во все процессы, он занимается торговлей неприятностями", - сказал OBOZREVATEL российский журналист Игорь Яковенко.

"Конечно, Путин будет вмешиваться в любое обострение. В любом обострении он будет на антизападной стороне. Без исключений. Будь то Северная Корея, будь то Куба, будь то Венесуэла, Украина, Грузия", - убежден журналист.

Сергей Шойгу, Владимир Путин Официальный сайт президента России

"Путин всегда на стороне ретроградной, иногда фашистской. В любом случае, это сторона, противоположная прогрессу. И он всегда там будет", - подчеркнул Яковенко.

Он также заметил, что у режимов в Иране и в России есть сходные черты. В частности, на фоне проблем с экономикой оба режима пытаются консолидировать общество путем мифической внешней угрозы и "кормить" своих граждан "микропобедами".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Яковенко спрогнозировал, как будет развиваться конфликт между Соединенными Штатами и Ираном.

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