Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что постоянно вникая в тему коронавируса, президент Владимир Путин и сам уже становится вирусологом.

Нелепая шутка прозвучала в интервью Павлу Зарубину, отрывок из которого опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда Путин плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам становится экспертом. На одном из совещаний он шутил, что вся страна превратилась в вирусологов. У меня нет сомнений, что он находится на пути становления как вирусолог", – сказал Песков.

Россияне подняли на смех Путина-"вирусолога" РБК

Россияне отреагировали на слова пресс-секретаря Путина волной насмешек. "Маразматик,а не вирусолог", "Как Россия столько столетий без этого гения жила, просто уму непостижимо", "Когда же он нас осиротит?", "Затычка в каждой бочке", "Он балабол!", "Мамкин вирусолог?", "Какое же позорище", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин отменил из-за пандемии коронавирус парад на 9 мая.