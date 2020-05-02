"Путин становится сильнее": "главный шпион" США озвучил громкий прогноз по России

Глава России Владимир Путин будет оставаться у власти до тех пор, пока у него будет хватать здоровья и желания.

Такое мнение в интервью "Левому берегу" высказал бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн, который прославился тем, что "отличился" при свержении чилийского президента Альенде и поимке самого известного в мире наркобарона – Пабло Эскобара.

По словам Девайна, Путин укрепил свои позиции и никто не может бросить ему вызов в РФ.

"Путин становится все сильнее и сильнее с точки зрения всё того же контроля. Вы смотрите на новую российскую Конституцию и задаёте вопросы о ее различных аспектах, но в общем-то Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание. Он довольно хорошо укрепил свои позиции.

Когда мировая экономика рушится из-за пандемии, вы просто должны понять – что вы можете быть сильными, но вы всё равно становитесь уязвимы. Тем не менее Путин – центр власти в России, и я не вижу того, что ему может быть брошен вызов, по крайней мере, на данный момент", – рассказал Девайн.

Джек Девайн lb.ua

Как писал OBOZREVATEL, Путина загнали в угол в результате нефтяной войны. В мае ожидается принятие исторического решения, которое знаменует конец эпохи "черного золота".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.