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3 мая • обновлено в 22:36
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"Путин становится сильнее": "главный шпион" США озвучил громкий прогноз по России

61.2т
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Глава России Владимир Путин будет оставаться у власти до тех пор, пока у него будет хватать здоровья и желания.

Такое мнение в интервью "Левому берегу" высказал бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн, который прославился тем, что "отличился" при свержении чилийского президента Альенде и поимке самого известного в мире наркобарона – Пабло Эскобара.

По словам Девайна, Путин укрепил свои позиции и никто не может бросить ему вызов в РФ.

"Путин становится все сильнее и сильнее с точки зрения всё того же контроля. Вы смотрите на новую российскую Конституцию и задаёте вопросы о ее различных аспектах, но в общем-то Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание. Он довольно хорошо укрепил свои позиции.

Когда мировая экономика рушится из-за пандемии, вы просто должны понять – что вы можете быть сильными, но вы всё равно становитесь уязвимы. Тем не менее Путин – центр власти в России, и я не вижу того, что ему может быть брошен вызов, по крайней мере, на данный момент", – рассказал Девайн.

Джек Девайн

Джек Девайн

lb.ua

Как писал OBOZREVATEL, Путина загнали в угол в результате нефтяной войны. В мае ожидается принятие исторического решения, которое знаменует конец эпохи "черного золота".

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия
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Попов Валерий
Попов Валерий
А что может в данном случае сказать црушник,когда вошёл в решающую стадии реализации самый коварный из всех планов по развалу России под названием "Не мешайте Путину!"
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Какой узос! А как же теперь наши "патрыоты" будут вопить "рашкафсьо", "путинфсьо"?
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