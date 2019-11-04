Путин стал наследником не Ельцина: Портников раскрыл важный нюанс

Президент России Владимир Путин оказался не наследником первого президента РФ Бориса Ельцина, а наследником той номенклатуры, которая мобилизовалась для возвращения к модели автократического государства.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в своем Telegram-канале. Он добавил, что Путин стал альтернативой Евгению Примакову.

"В этой новой старой России нашлось место и наследнику Ельцина Путину, и соратнику Примакова Володину, и всем остальным, готовым вновь строить Советский Союз, чей срам стыдливо прикрыт имперским триколором. А тем, кто не понял, что номенклатура собирается воссоздавать, места не нашлось – кто-то был убит, как Немцов, кто-то посажен, как Ходорковский, кто-то превратился в маргинала…" – подчеркнул Портников.

"Когда несколько лет тому назад Владимир Путин и Дмитрий Медведев участвовали в открытии "Ельцин-центра", многим это могло показаться странным и даже нарочитым. Какой же Путин продолжатель Ельцина? За эти десятилетия как-то даже уже забылось, что Путин – не продолжатель, а наследник и преемник Ельцина, возведенный на престол первым российским президентом и его родственниками", – написал он.

Журналист добавил, что нахождение Путина в "Ельцин-центре" – вполне естественный и закономерный шаг.

"Тем более, что 90-е, которые так любит смешивать с грязью официальная российская пропаганда эпохи Путина, сделали не только Ельцина. Самому Путину они предоставили удивительную возможность из рядового сотрудника КГБ дорасти до премьер-министра России", – подчеркнул он.

"Но забылось не только то, что Путин был преемником Ельцина. Забылось и то, почему он им стал. Забылось, как семья Ельцина находилась в постоянном поиске премьера-альтернативы бывшему главе правительства Евгению Примакову. Потому что после отставки с поста премьер-министра бывший разведчик и журналист считался наиболее вероятным преемником Ельцина – вопреки, собственно, воле самого Ельцина", – сообщил Портников.

Журналист также вспомнил, как многие политики и эксперты, которые сейчас "вылизывают туфли Путина", носились по Москве с криками "пора избавляться от Ельцина" и воспринимали себя как будущих сотрудников примаковской администрации.

"Буквально за несколько месяцев усилиями медиа Примаков был буквально смешан с грязью, а созданная под него партия "Отечество" превратилась – неожиданно для поддержавшей ее номенклатуры – в главную оппозиционную силу новой Государственной думы", – рассказал Портников.

Владимир Путин стал не наследником Ельцина

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