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2 апреля • обновлено в 17:31
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Путин срочно обратился к россиянам из-за эпидемии коронавируса

9.4т
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Президент России Владимир Путин 2 апреля выступил с новым экстренным обращением к россиянам из-за эпидемии коронавируса.

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Его выступление транслировалось пропагандистскими кремлевскими СМИ. В нем он объявил о продлении карантина и о контролируемой ситуации в РФ (чтобы посмотреть видео. доскролльте страницу до конца).

Главные заявления Путина:

  • карантин продлевается до 30 апреля;

  • заработные платы будут сохранены;

  • пик эпидемии в России еще не наступил, и ее удается сдерживать;

  • все органы госвласти и критической инфраструктуры продолжат работу;

  • власти в регионах будут сами принимать решения, какой режим вводить на местах в соответсвии с указом президента;

  • в Москве переломить ситуацию с коронавирусом, несмотря на все усилия властей, пока не удается.

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот видео

"Пик эпидемии в мире не пройден, как и в нашей стране. В этой связи мной принято решение продлить нерабочие дни до конца месяца – до 30 апреля. Разумеется, с сохранением зарплаты", – сказал глава страны-агрессора.

Вместе с тем, он не исключил, что если ситуацию будет позволять, то срок карантина пересмотрят в сторону уменьшения.

Также Путин подчеркнул, что ограничительные меры будут разными для разных регионов России. По его словам, где-то будут они будут жесткие, а где-то достаточно точечных решений.

Также российский президент отметил, что органы государственной власти, больницы, магазины, аптеки и все службы жизнеобеспечения в любом случае продолжат работу в штатном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущее обращение к россиянам Путин записал 25 марта. Тогда он объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля и анонсировал перенос голосования за поправки к Конституции РФ на неопределенный срок.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Пигин Макс
Пигин Макс
Обоз, не был бы Обозом, если бы не наврал. Нет у нас никакого КАРАНТИНА!!! Есть нерабочий месяц!!! А для самых упоротых, с сохранением 100% заработной платы.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Самая свободная в мире пресса беззастенчиво трет комменты))))) что вы боитесь?
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6
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bregovich mark
bregovich mark
Не бз ди те ла пте копы тные.Дв ойн ик ов йух ева гора.Кто из ни з д ох вы д ол бо е бы никогда не узнаете!Ск от у все равно,кто па с тух!
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3
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
bregovich mark, пархатая Gдельба, а у тебя кожа эластичная? Если из нее шаровары Корчинскому сделать ему яйца не натрет?
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