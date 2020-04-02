Путин срочно обратился к россиянам из-за эпидемии коронавируса

Президент России Владимир Путин 2 апреля выступил с новым экстренным обращением к россиянам из-за эпидемии коронавируса.

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Его выступление транслировалось пропагандистскими кремлевскими СМИ. В нем он объявил о продлении карантина и о контролируемой ситуации в РФ (чтобы посмотреть видео. доскролльте страницу до конца).

Главные заявления Путина:

карантин продлевается до 30 апреля;

заработные платы будут сохранены;

пик эпидемии в России еще не наступил, и ее удается сдерживать;

все органы госвласти и критической инфраструктуры продолжат работу;

власти в регионах будут сами принимать решения, какой режим вводить на местах в соответсвии с указом президента;

в Москве переломить ситуацию с коронавирусом, несмотря на все усилия властей, пока не удается.

Владимир Путин Скриншот видео

"Пик эпидемии в мире не пройден, как и в нашей стране. В этой связи мной принято решение продлить нерабочие дни до конца месяца – до 30 апреля. Разумеется, с сохранением зарплаты", – сказал глава страны-агрессора.

Вместе с тем, он не исключил, что если ситуацию будет позволять, то срок карантина пересмотрят в сторону уменьшения.

Также Путин подчеркнул, что ограничительные меры будут разными для разных регионов России. По его словам, где-то будут они будут жесткие, а где-то достаточно точечных решений.

Также российский президент отметил, что органы государственной власти, больницы, магазины, аптеки и все службы жизнеобеспечения в любом случае продолжат работу в штатном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущее обращение к россиянам Путин записал 25 марта. Тогда он объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля и анонсировал перенос голосования за поправки к Конституции РФ на неопределенный срок.

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