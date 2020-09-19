Путин сравнил создателя смертоносного оружия с Королевым и дал ему "боевую" награду

Президент России Владимир Путин наградил создателя гиперзвукового боевого ракетного комплекса "Авангард" Герберта Ефремова орденом святого апостола Андрея Первозванного с мечами.

Как сообщается на сайте Кремля, глава РФ провел онлайн-встречу с разработчиком оружия 19 сентября. Ефремов – конструктор ракетной и ракетно-космической техники, а также экс-гендиректор, почетный генеральный конструктор и советник по науке "НПО Машиностроение" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путин сравнил Ефремова с украинским конструктором ракетно-космических систем СССР Сергеем Королевым и назвал его награду "боевой".

Встреча президента РФ с Гербертом Ефремовым. kremlin.ru

Как сказал российский президент, в декабре 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой "Авангард", поставлен на боевое дежурство.

"В современных условиях для нашей страны это сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которую осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев.

Именно сегодня мною подписан указ о награждении вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Вы полностью достойны этой по сути боевой награды. Она с мечами, потому что ваша работа и всех ваших коллег, от генеральных конструкторов до рабочих, сродни подвигу", – сказал Путин Ефремову.

Напомним, Путин также заявил, что вооружения, подобного "Авангарду", "нет ни у кого в мире".

"Авангард" – российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой.

По словам Путина, система "Авангард" с маневрирующим гиперзвуковым блоком развивает скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, что стало новым видом стратегического оружия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении технологии гиперзвукового оружия.