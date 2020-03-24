Путин спешно сбежал из Москвы из-за коронавируса: в России забили тревогу

В России, на фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом, появились слухи о самоизоляции президента Владимира Путина в одной из государственных резиденций.

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Утверждается, что он перешел на удаленную работу во Валдайскую резиденцию вместе с семьей. Об этом, ссылаясь на различные источники, пишет "Свободная пресса".

А вот депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников считает, что самоизоляция президента, на фоне эпидемиологического кризиса, может привести к серьезным последствиям.

Путин перешел на "удаленку" из-за коронавируса

"Нет никакого смысла сейчас президенту переезжать в свою резиденцию на Валдае – ни сакрального, ни тем более технического, потому что надо постоянно работать с правительством и другими структурами. Мне кажется, было бы логично, если бы он оставался в Москве, тем более его личные меры безопасности позволяют ему в этом смысле чувствовать себя спокойно", – говорит он.

По его словам, присутствие президента в критические моменты очень важно, ведь и народ, и элита будут чувствовать себя в определенной форме только когда глава государства рядом.

"Лидер должен быть начеку и не расслабляться, а уж тем более не прятаться. Главнокомандующий должен быть в этом смысле рядом с командой и штабом. Но я не думаю, что президент уехал на Валдай, это, скорее всего, слухи какие-то", – добавил российский депутат.

Со своей стороны политолог Константин Калачев заявил, что отсутствием президента в Москве непременно воспользуются оппозиционные лидеры общественного мнения и СМИ. Хотя ему, как человеку, "находящемуся в группе риска, несмотря на спортивный образ жизни", лучше заняться профилактикой – а это работа на "удаленке" и режим самоизоляции.

"Дело в том, что в Кремле Путин появляется не так часто, все это прекрасно знают. Я не вижу в этом ничего особенно, но, очевидно, что кто-то за это зацепится и будет по этому поводу писать, что реальная ситуация с пандемией не такая, как ее дают официальные инстанции", – подытожил политолог.

При этом отмечается, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заверил, что дом Владимира Путина –понятие относительное, так как он работает там, где живет, и наоборот. В свою очередь пресс-служба Кремля не подтверждает, что тот находится на Валдае.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России решили на фоне вспышки коронавируса COVID-19 попросить об отмене санкций. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что такая идея заслуживает внимания.

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